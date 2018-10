Srbský tenista Novak Djokovič (vpravo) přicestoval 17. října 2018 do Prahy, kde odehraje rozlučkový zápas s Radkem Štěpánkem (vlevo).

Praha - Ověnčen grandslamovými tituly z Wimbledonu a US Open a aktuální sérií osmnácti vítězných zápasů přiletěl srbský tenista Novak Djokovič do Prahy na čtvrteční rozlučku Radka Štěpánka. "Uvidíme, jestli tady (vítězná série) skončí," smál se po večerním příletu na ruzyňské letiště čtrnáctinásobný grandslamový šampion.

Djokovič dorazil v doprovodu manželky Jeleny a v dobrém rozpoložení, přitom poslední dny strávil na cestách, poté co v neděli triumfoval v Šanghaji a posunul se díky tomu na druhé místo světového žebříčku. "Cítím se pořád líp fyzicky než tenhle muž vedle mě," vtipkoval na úkor Štěpánka. "To není tak těžké," podotkl devětatřicetiletý český hráč.

"Cítím se fakt dobře," rozvedl Djokovič odpověď ohledně svého fyzického rozpoložení. "Šanghaji a poslední tři čtyři měsíce byly skvělé. Vyhrál jsem hodně zápasů, ale nejsem moc unavený. Těším se, že si to na kurtu užiju."

Štěpánek, který ukončil kariéru loni a nyní pořádá rozlučku pod názvem Český lev se loučí, přivítal Djokoviče objetím a stejně tak i jeho manželku, které předal velkou kytici. "Stačí, stačí," zlobil se naoko Djokovič dlouhému vítání Štěpánka s Jelenou.

Djokovič se v Praze s raketou v ruce představí poprvé, v české metropoli ale byl v minulosti už několikrát. Připomněl, že jezdil na léčení za profesorem Pavlem Kolářem. "Který mi pomáhal, když jsem byl zraněný. Má tady jednu z nejlepších klinik sportovní medicíny. Je to jeden z nejinspirativnějších lidí v oboru," řekl Srb.

Čtvrteční exhibice se uskuteční v O2 areně, v které mohl hrát Djokovič už před rokem, ale kvůli zranění premiéru Laver Cupu vynechal. "V televizi vypadala aréna skvěle, tak se těším, že si to vyzkouším," řekl. Měl radost i za Štěpánka, že bude vyprodáno. "Tenhle chlapík si to zaslouží za těch více než dvacet let u tenisu. Přinesl téhle zemi mnoho radosti, vyhrál Davis Cup a na olympiádě získal medaili."

Při zmínce o Davisově poháru se vyjádřil i k nové podobě soutěže o "salátovou mísu." Shodou okolností se v Šanghaji sešel s fotbalistou Gerardem Piquém, jehož investiční skupina Kosmos nový formát tradiční soutěže národních týmů zaštítila. "Jsou na to různé pohledy a já jsem jedním z těch, kteří na to mají nejednoznačný názor," řekl.

"Davis Cup je nejtradičnější a nejrespektovanější soutěž se stoletou historií, ale změny byly nutné. Uvidíme, co přinese únorová kvalifikace a finále na konci roku. ATP chce organizovat Světový poháru a dala se dohromady s australským svazem od roku 2020. Já si ale myslím, že pro dvě soutěže není místo," řekl Djokovič.