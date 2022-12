Uvězněný ruský opozičník Navalnyj trpí bolestmi zad kvůli pobytům na samotce

Moskva - Uvězněný ruský opoziční vůdce Alexej Navalnyj uvedl, že trpí zhoršujícími se bolestmi zad, které souvisejí s jeho dlouhými pobyty na samotce. Na twitteru dnes napsal, že jde o záměrnou strategii úřadů, jak podkopat jeho zdraví.

"Podívejte se, jak funguje systém, když vám není dovoleno někoho zmlátit, ale vaše vedení vám nařídilo, abyste mu ublížili," uvedl opoziční vůdce v několika tweetech. "Například já mám problém s páteří a je jasné, co je třeba udělat, aby se můj problém zhoršil: udržovat mě v co největší nehybnosti," dodal Navalnyj, který je aktivní na sociální síti prostřednictvím svých advokátů a blízkých.

"Když člověka zavřete do cely, kde může jen stát nebo sedět na železné stoličce 16 hodin denně, po měsíci v takových podmínkách by bezpochyby začaly bolet záda i někoho zcela zdravého. Já jsem takto strávil tři měsíce. A záda mě bolí hodně," popsal Navalnyj svůj zdravotní stav.

Jak dodal, jeden a půl měsíce žádal o návštěvu u lékaře. Když doktorka konečně dorazila, prohlédla ho jen pět minut a neřekla mu diagnózu ani co mu předepisuje. Poté začal dostávat injekce. Když se ptal, co v nich je, řekli mu, že to, co "doktorka předepsala, například vitamín B". Injekce mu nicméně podle něj nijak nepomohly a navíc, jak doplnil, se necítí "úplně dobře, kdy mu dávají neznámý lék".

Šestačtyřicetiletý Navalnyj byl letos v březnu odsouzen k devítiletému trestu za krádež peněz, které vysbíral na svou prezidentskou kampaň, a pohrdání soudem. Ještě dříve mu justice vyměřila 2,5 roku vězení kvůli porušení podmínky dřívějšího rozsudku, když se vzhledem k hospitalizaci v Německu nedostavoval na povinné kontroly. Opoziční vůdce tvrdí, že obvinění proti němu jsou vykonstruovaná s cílem udržet nejhlasitějšího kritika Kremlu za mřížemi.

Zatčení Navalného v lednu 2021 vyvolalo v Rusku masové protesty. Policie jej zadržela bezprostředně po jeho návratu z Německa, kde se léčil z následků otravy bojovou jedovatou látkou ze skupiny novičok, kterou utrpěl v Rusku. Navalnyj otravu přičítá ruské tajné službě FSB a přímo prezidentu Vladimiru Putinovi. Kreml to popírá a zpochybňuje samotný fakt, že byl opozičník otráven. Zjištění západních expertů, kteří potvrdili přítomnost bojové látky v Navalného organismu, nicméně vedla Západ k uvalení dalších sankcí na Rusko.