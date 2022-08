Uvázlá běluha ze Seiny bude přemístěna do nádrže se slanou vodou

Paříž - Běluha, která na několik dní uvázla ve francouzské řece Seině, bude dnes přemístěna do nádrže se slanou vodou, kde ji mají prohlédnout a ošetřit odborníci. Informovala o tom podle agentury Reuters nevládní organizace Sea Shepherd France, která se podílí na záchraně kytovce.

Běluha se ocitla v řece, která protéká i Paříží, daleko od arktické a subarktické oblasti, kde tito mořští savci s bohatou mimikou obvykle žijí. Do Seiny zbloudila minulý týden a doplavala do poloviny cesty do francouzské metropole. Záchranný tým ji uzavřel do zdymadla, podal jí vitaminy a antibiotika, ale k přijímání potravy se mu čtyřmetrového samce nepodařilo přimět.

Není jasné, proč se běluha tolik vzdálila od svého přirozeného prostředí, a panují vážné obavy, že v teplejší a sladké vodě Seiny nemusí přežít. "Dnes je velký den pro běluhu a všechny, kteří se zapojili do její záchrany," uvedla organizace Sea Shepherd France na twitteru.

Ve slanovodní nádrži bude běluha "monitorována a dostane pomoc v naději, že ji lze vyléčit z toho, co utrpěla," napsala organizace. "Pak bude propuštěna do moře, kde bude mít, jak doufáme, lepší šance na přežití," dodala organizace.

Ze záběrů, které v pondělí pořídil dron, je patrné, že bílý kytovec se v uzavřeném prostoru vynořoval nad hladinu, aby se dostal ke vzduchu, a pomalu kroužil těsně pod hladinou.

Koncem května se do Seiny dostala kosatka, pokusy o její záchranu nebyly úspěšné. Plán navést čtyřmetrového samce zpět do oceánu pomocí nahraných kosatčích zvuků selhal a odborníci později dospěli k závěru, že byl vážně nemocný.