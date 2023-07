Útulkem Mikeš v H. Brodě projde ročně asi 200 koček, funguje díky dobrovolníkům

Havlíčkův Brod - Péčí spolku Mikeš, který sídlí v Havlíčkově Brodě, projde ročně okolo 200 opuštěných koček. Spolek jim zajišťuje pomoc veterináře a pokud to jde, hledá pro ně domov. Některé kočky se dostávají do kamenného útulku, o některé se dočasně starají dobrovolníci. Spolek má také kastrační program, aby na svět nepřicházelo tolik koťat, o která nikdo nebude stát. Za dlouhodobý přínos pro životní prostředí teď spolek Mikeš HB dostal cenu města.

"Já bych apelovala hlavně na zodpovědnost každého chovatele, aby nepřicházela na svět koťata, která se nebudou mít dobře," řekla ČTK Lucie Košmiderová ze spolku. Kastrované jsou kočky, které projdou útulkem, kastrace spolek zajišťuje také v různých lokalitách s toulavými kočkami. Pomáhá tam pro ně rovněž zajišťovat krmivo a jinou veterinární péči.

Spolek funguje od roku 2015. "Cíl byl, aby kočky na Vysočině, které jsou bezprizorní, nemají péči, nemá se o ně kdo postarat, tak aby tu péči v tom útulku dostaly," řekla Košmiderová. Činnost se rozrůstala, ale pořád stojí hlavně na dobrovolnické práci a příspěvcích mnoha dárců. "Už máme nějaké jméno, což je hrozně fajn. Na druhou stranu to znamená, že si nás najdou nejenom ti dárci a potenciální adoptivní rodiče, ale že spousta lidí má tendenci k nám ta svoje koťátka odkládat," podotkla.

Kočkám se na Vysočině kromě spolku Mikeš podle Košmiderové cíleně věnuje jen jedna menší organizace. "Když si půjdete koupit štěňátko, tak vás to bude stát spoustu peněz a už tam máte zákonem dané nějaké povinnosti, co to zvíře musí mít," uvedla. Koček je naproti tomu všude dost a jsou k dostání zadarmo. Chovatelé mají sice nechat koťata u matky alespoň 12 týdnů, ale nikdo to neřeší. Podotkla, že na internetu se nabízí mladší koťata ve chvíli, kdy jsou schopná sama jíst, přijdou tak o období socializace, kdy je matka učí určité obezřetnosti a všemu, co do života potřebují.

Spolek teď má v evidenci asi 150 koček. V kamenném havlíčkobrodském útulku je okolo 30 koček, o další se stará pelhřimovské depozitum a další jsou v dočasné péči. "Což jsou běžné domácnosti našich dobrovolníků. Někdo si do péče vezme jednu kočičku, někdo jich má 20," řekla Košmiderová. Osudy koček jsou různé. Třeba z Dolních Kralovic spolek převzal kocoura, jehož pán zemřel. Protože s ním byl kocour zvyklý pravidelně chodit do obchodu a čekat tam na něj, k obchodu se pořád vracel.

Zájemci o adopci často chtějí kotě a rozhodují se podle barvy kožichu. "Já osobě doporučuji, ať si lidé berou starší kočičku, u které už je jasná povaha," uvedla Košmiderová.

Na svoji činnost potřebuje spolek ročně okolo tří milionů korun. Kromě příspěvků od dárců se členové snaží nějaké peníze vydělat, například prodejem kalendářů a různých domácích výrobků, včetně hraček pro kočky. Podrobnosti o spolku jsou na webu.