Utracení 110.000 nosnic z chovu zasaženého ptačí chřipkou, potrvá až tři dny

Brod nad Tichou (Tachovsko) - Likvidace části velkochovu slepic v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde se v pátek potvrdila ptačí chřipka, začne v úterý dopoledne a potrvá dva až tři dny. Jde o dosud největší ohnisko ptačí chřipky v zemi. Utraceno bude přibližně 110.000 nosnic ze 742.000, které firma Česká drůbež s.r.o. v Brodu chová ve třech halách rozdělených na poloviny. Veterináři zjistili ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N1, potenciálně přenosnou na člověka, v oddělené sekci jedné z hal. Současně se budou likvidovat miliony vajec ze všech tří hal. Na zásah se připravují veterináři s hasiči, řekl dnes ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer.

V zasažené části chovu do nedělního odpoledne uhynulo přibližně 4000 slepic. Veterináři odebírají vzorky uhynulé drůbeže a odesílají se k vyšetření. "Žádný vzorek z ostatních částí chovu dosud nebyl pozitivně testován na ptačí chřipku," uvedl Majer. Asanovat bude třeba kolem 180 tun slepic, denní asanační kapacita je asi 80 tun. Usmrcená zvířata se budou převážet do kafilerie, vajíčka, do spaloven. V tuto chvíli je k likvidaci přes čtyři miliony vajec, jak ale nosnice dál snášejí, denně statisíce vajec přibývají," uvedl Majer. Vejce se budou muset likvidovat do konce veterinárních opatření.

S likvidací pomáhají hasiči, materiál dodala i Správa státních hmotných rezerv (SSHR). "Pomáháme SVS s likvidací ohnisek ptačí chřipky ve velkochovu slepic v Brodu nad Tichou na Tachovsku. Ráno jsme tam poslali devět kontejnerů na odvoz uhynulých zvířat," sdělil předseda SSHR Pavel Švagr.

"Na místě jsou již tři kontejnery na vejce, které by měly rotovat k likvidaci do asanačního podniku. Řeší se i možnost likvidace části vajec ve spalovně. Postupně bude navážena další technika a přijíždějí specialisté SVS na likvidaci ohnisek nebezpečných nákaz, kteří budou vše koordinovat," uvedl Majer. S likvidací nosnic by se podle něj mělo začít od úterního rána, kdy má přijet cisterna s oxidem uhličitým, který se bude používat k utrácení drůbeže.

Hasiči mají podle svého krajského mluvčího Petra Poncara na místě techniku na dekontaminaci osob, stany týlového zabezpečení, vytvořili prostor pro štáb velitele zásahu, odpočinkový prostor pro zasahující, prostor pro převlékání z kontaminovaných osobních ochranných pomůcek. Záchranný útvar ze Zbirohu přivezl speciální kontejner a rám pro dekontaminaci techniky.

Firma Česká drůbež s.r.o. se sídlem v Horšovském Týně na Domažlicku, za níž stojí německý kapitál, je významný českým producentem vajec. Další farmy má třeba ve Velkém Malahově a Myslívě na Domažlicku a v Toužimi na Karlovarsku. Podle předsedkyně Českomoravské drůbežářská unie Gabriely Dlouhé, je v Česku v komerčních chovech asi pět milionů nosnic, likvidace 110.000 kusů z Brodu tedy představuje zhruba dvě procenta. Pokud by se nákaza nerozšířila do ostatních částí areálu a nebylo by nutné usmrtit další nosnice, nemělo by se to projevit na ceně vajec na trhu, řekla dnes Dlouhá ČTK. Při množství 742.000 nosnic, které v Brodu jsou, kdy se počítá výnosnost 90 až více procent, může být denně po dobu veterinárních opatření nutné likvidovat až přes 600.000 vajec. "Bude záležet na tom, jak rychle se pak po ukončení opatření podaří obnovit výrobu vajec. Jestli má majitel vazby v Německu a má možnost sehnat dospělé kuřice, může být obnova provozu rychlá. Pokud je ale nesežene a bude si muset nosnice odchovat z kuřat, trvá to zhruba 20 týdnů, " řekla.

Ohnisko na Tachovsku bylo loňským devatenáctým ohniskem výskytu ptačí chřipky, od začátku prosince jde o devátý výskyt. V celém Česku je od 14. prosince zakázán kvůli ptačí chřipce venkovní chov drůbeže. Chovatelé musejí ptactvo umístit do budov. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) koncem prosince uvedl, že Evropa už déle než rok prochází nejničivější epidemií ptačí chřipky v historii. V nakažených chovech bylo vybito přes 50 milionů kusů drůbeže a se začátkem zimy se intenzita viru zdvojnásobila.