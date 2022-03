Útoky na zdravotnická zařízení se stávají součástí válečné taktiky, varuje WHO

Kyjev - Zdravotnická zařízení se ve válce stávají terči, varuje Světová zdravotnická organizace (WHO). V první části letošního roku zaznamenala po celém světě dosud nejvyšší počet útoků na místa poskytování zdravotní péče v historii.

WHO ověřila 89 útoků na zdravotnická zařízení za prvních 75 dnů letošního roku – včetně 43 útoků na Ukrajině, píše server The Independent. Ukrajinský zdravotnický systém podle ní "balancuje na hraně".

"Zdraví se v těchto situacích stává terčem, stává se součástí válečné strategie a taktiky. To je zcela nepřijatelné," uvedl krizový koordinátor WHO Mike Ryan. "Je to v rozporu s mezinárodním humanitárním právem," zdůraznil.

Strany konfliktu mají totiž na základě tohoto práva přijmout taková opatření, aby na zdravotnické pracovníky nezaútočily ani neúmyslně.

"Zdravotnický systém na Ukrajině balancuje na hraně. Vede si výjimečně dobře, ale je třeba ho podpořit, posílit, dát mu základní nástroje k záchraně životů," uvedl dále Ryan.

Kromě 43 útoků na Ukrajině Světová zdravotnická organizace ověřila v prvních měsících letošního roku napadení zdravotnických zařízení v Afghánistánu, Burkině Faso, Kongu, Libyi, Nigérii, Palestině, Súdánu a Sýrii, píše The Independent. Bylo při nich zabito 35 lidí, dalších 53 utrpělo zranění.