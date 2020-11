Útok ve Vídni spáchal zřejmě stoupenec IS, zabil čtyři lidi

Rakouský policista hlídkuje 3. listopadu 2020 ve Vídni den po střeleckém útoku, v pozadí vjezd do garáží s rozbitými skly.

Rakouský policista hlídkuje 3. listopadu 2020 ve Vídni den po střeleckém útoku, v pozadí vjezd do garáží s rozbitými skly. ČTK/AP/Ronald Zak

Vídeň - Teroristický útok z pondělního večera v centru Vídně si vyžádal už čtvrtou oběť, informovala dnes agentura APA. V nemocnicích je podle ní po atentátu 17 zraněných, z toho stav šesti je vážný. Atentátník, jehož policie večer zastřelila, byl zřejmě stoupenec teroristické organizace Islámský stát (IS). Uvedl to dnes ráno rakouský ministr vnitra Karl Nehammer. Útočníkovu identitu policie zná, ale kvůli vyšetřování ji zatím nezveřejnila. Mezi oběťmi nejsou čeští občané, ČTK to sdělil ministr zahraničí Petříček.

Policie ale dále pracuje s verzí, že pachatelů mohlo být více. Útočníci mohli být maximálně čtyři, řekl dnes mluvčí ministerstva vnitra na dotaz APA. Už v noci policie prohledala dům zastřeleného atentátníka. Podle APA provedla prohlídky i v domech z okolí útočníka a zadržela několik lidí.

Uzavřena je stále oblast v centru Vídně, kde se útok v pondělí kolem osmé večer stal. Nefunguje tam ani veřejná doprava, autobusy jsou odkloněny, tramvaje nezastavují na zastávkách blízko zóny. Policie vyzvala obyvatele, aby raději nevycházeli z domů a vyhnuli se centru.

Oběťmi útočníka se stali dva muži a dvě ženy. Ve vídeňských nemocnicích je podle APA 17 zraněných, z toho šest má vážná zranění. Kritický, ale stabilizovaný je také stav jednoho policisty.

Útok se stal ve čtvrti známé nočním životem, kde se také nachází židovská synagoga. Pozadí atentátu ale dál zůstává nejasné. Podle policie měl útočník u sebe automatickou zbraň, pistoli a mačetu a také atrapu pásu s výbušninami. Zneškodněn policisty byl ve 20:09 SEČ, uvedla dnes APA.

Preventivní opatření v souvislosti s útokem ve Vídni přijala i česká policie na hraničních přechodech s Rakouskem. Policisté také zvýšili dohled nad významnými židovskými objekty v České republice.

Kvůli atentátu má dnes v 9:00 hodin prostřednictvím videokonference jednat rakouská vláda, na zatím 11:30 posunul podle deníku Kurier projev k národu kancléř Sebastian Kurz.

Deníku Kurier napsal, že právě dnes dopoledne měl být před vídeňskou radnici postaven vánoční stromek. Akce byla kvůli atentátu zrušena.