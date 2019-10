Útok ve finské škole si vyžádal jednoho mrtvého a deset zraněných

Helsinky - Jeden člověk dnes přišel o život a deset dalších bylo zraněno při útoku na střední škole ve městě Kuopio na východě Finska. Informoval o tom zpravodajský server Yle. Jedním ze zraněných je pravděpodobný útočník, který byl zadržen.

Podle finského bulvárního deníku Iltalehti byla policie na místo přivolána poté, co do jedné ze tříd střední odborné školy vtrhl neznámý muž s mečem. Při zásahu policisté použili střelné zbraně. Zranění, z nichž dva jsou ve vážném stavu, byli převezeni do nemocnice.

Finský list Keskisuomalainen uvedl, že podezřelým je mladý muž. Svědek listu řekl, že útočník nejprve napadl mečem jednu dívku a zranil ji na krku a břiše. Motiv činu není znám.

Škola sídlí v komplexu, kde se nachází také nákupní středisko. Areál, který leží asi čtyři kilometry jižně od centra města Kuopio, byl evakuován.