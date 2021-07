Útok na nizozemského novináře pobouřil Evropu, muž v nemocnici bojuje o život

Amsterodam - Útok na nizozemského novináře Petera de Vriese dnes ostře odsoudili představitelé evropských států a institucí i lidskoprávní organizace. Novinář, kterého útočník v úterý v Amsterodamu střelil do hlavy, v nemocnici bojuje o život, uvedla starostka nizozemské metropole Femke Halsemaová.

Policie oznámila, že několik hodin po incidentu na dálnici zhruba 60 kilometrů od Amsterodamu zadržela dva podezřelé ve věku 35 a 21 let, včetně "možného střelce". Jeden z nich je polský občan. Třetí zadrženou osobu bezpečnostní složky propustily, jelikož s činem podle nich neměla nic společného, napsala agentura DPA. Policie po útoku také prohledala několik domů v Rotterdamu, Tielu a Mauriku, při kterých zabavila počítače a munici.

"Je to útok na žurnalistiku, základní kámen našeho právního státu," uvedl nizozemský král Willem-Alexander. "A jako takový je to útok na náš ústavní pořádek," dodal monarcha, který je na návštěvě v Berlíně. Pokus o atentát odsoudila i německá vláda, podle které šlo o "útok ze zálohy". Pokud by se potvrdilo, že byl novinář známý pro svou dlouholetou práci na kriminálních kauzách napaden právě kvůli této práci, jednalo by se o "jasný útok na svobodu tisku," uvedla mluvčí německé vlády Martina Fietzová.

K "okamžitému a úplnému vyšetření" činu dnes vyzvala nevládní organizace Reportéři bez hranic (RSF). "Úřady musí zjistit, jestli se de Vries stal obětí organizovaného zločinu kvůli svým kritickým a neohroženým novinářským aktivitám," oznámil šéf německé pobočky RSF Christian Mihr.

"Novináři zabývající se možným zneužitím moci nejsou hrozbou, ale přínosem pro naše demokracie a společnosti. Naše srdce i solidarita patří novináři Peterovi de Vriesovi," sdělila europoslancům předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle předsedy Evropské rady Charlese Michela byla střelba "zločinem proti základní hodnotě svobody tisku".

"Naše nejhorší noční můra se včera stala skutečností. Petera my jako rodina v této těžké době obklopujeme láskou a nadějí," napsal na twitteru novinářův syn Royce. Před amsterodamskou budovu televize RTL, z jejíhož studia novinář krátce před útokem odešel, nosí lidé květiny a zapalují svíčky, napsala agentura Reuters.

Čtyřiašedesátiletý de Vries je podle Reuters v Nizozemsku považován za experta se zdroji mezi zločinci i strážci zákona. Proslavil se vyšetřováním okolností únosu pivního magnáta Freddyho Heinekena z roku 1983, přičemž únosce Willema Holledeera v roce 2013 odsoudili za výhrůžky adresované investigativnímu novináři. Za práci na případu zmizení Američanky Natalee Hollowayové na ostrově Aruba zase de Vries v roce 2008 dostal mezinárodní cenu Emmy. Matka zmizelé Beth dnes nizozemským médiím oznámila, že ji zpráva o útoku "zdrtila".