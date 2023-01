Útok na Kyjev na hodinu přerušil volby na české ambasádě

Kyjev/Paříž - Kvůli rannímu útoku na Kyjev bylo přibližně na hodinu přerušeno hlasování v prezidentských volbách na české ambasádě v ukrajinské metropoli. Volební komise se na tu dobu uchýlila do zdejšího krytu, všichni jsou v pořádku. ČTK to řekl vedoucí konzulárního úseku zastupitelského úřadu Martin Mužík. Podle agenturních informací směřoval ruský útok proti kyjevské infrastruktuře. Na velvyslanectví v Paříži v pátek odvolilo 417 českých občanů.

"Tady se rozezněl poplach. Už před vyhlášením poplachu jsme slyšeli výbuchy," řekl Mužík. Ve volební místnosti v tu dobu podle něj nebyl žádný hlasující, poslední volič odešel krátce předtím. Po konzultaci s ministerstvem zahraničí rozhodl český úřad o přerušení voleb. "V 9:56 kyjevského času (8:56 SEČ) jsme hlasování přerušili," poznamenal diplomat.

"Po hodině jsme to hlasování obnovili," doplnil později s tím, že letecký poplach už byl odvolán. Svůj hlas na ambasádě podle něj zatím odevzdalo 33 Čechů. Při volbách do Poslanecké sněmovny, které se uskutečnily v roce 2021, tedy ještě před válkou, na české ambasádě hlasovalo celkem 53 lidí.

Na možnost, že bude nutné volby přerušit, se zastupitelský úřad připravoval dopředu. Všichni příchozí voliči byli například informováni o tom, kde se nachází nejbližší protiletecký kryt právě pro případ, že by byl vyhlášen poplach. Stanice metra, která je tímto krytem, je vzdálena asi 650 metrů od velvyslanectví.

Celkem 417 krajanů odevzdalo své hlasy v prvním kole prezidentské volby do pátečního uzavření volební místnosti na českém velvyslanectví v Paříži. V Paříži očekávají, že tu celkem odvolí kolem 750 českých občanů, informoval ČTK český velvyslanec ve Francii Michal Fleischmann. Dnes volby pokračují od osmé hodiny ráno.

V pátek volby na ambasádě pod Eiffelovou věží probíhaly hladce a bez front, lidé ale nepřestávali přicházet. Tradičně nejvyšší účast bývá podle velvyslance právě v páteční podvečer, kdy chodí k volbám především mladí lidé po cestě ze zaměstnání.

Na zvláštním seznamu voličů české ambasády v Paříži je aktuálně zapsáno 565 voličů, což je o několik desítek více než při posledních parlamentních volbách. Podle konzulky Jany Karfíkové byl o zápis do zvláštního seznamu před prezidentskou volbou znatelný zvýšený zájem.

"Až do poslední chvíle lidé volali a měli zájem také o zřízení datové schránky, aby si ještě stihli požádat o voličský průkaz," uvedla Karfíková. Poměr voličů zapsaných na zvláštním seznamu a těch, kteří přijdou k volbám s voličským průkazem, je podle konzulky přibližně půl na půl.

Ze statistik volební účasti, které si velvyslanectví vede, vyplývá podle konzulky Karfíkové nárůst volební účasti o 200-300 voličů při každých volbách. Tradičně vyšší zájem je o druhé kolo prezidentské volby. V roce 2013 hlasovalo v Paříži v prvním kole 300 a ve druhém. kole 400 voličů. V roce 2018 zde odevzdalo svůj hlas 500 voličů v prvním kole a 700 v kole druhém.

"V prvním kole tentokrát očekáváme účast kolem 750 lidí, ale doufám, že by jich mohlo přijít až tisíc," uvedl velvyslanec Fleischmann.

Podrobné statistiky si ambasáda vede také z čistě praktického důvodu. Jak vysvětlila konzulka Karfíková, zastupitelský úřad musí včas objednat potřebný počet hlasovacích lístků, protože v Paříži je všichni voliči dostávají až ve volební místnosti. Kvůli zachování anonymity volby si ani občané volící na voličský průkaz nemohou přivézt hlasovací lístky z ČR, protože ty jsou tištěné na specifickém druhu papíru. Odhady účasti jsou pro velvyslanectví důležité, aby zajistilo dostatečný počet lístků a zároveň neplýtvalo.

Pařížský zastupitelský úřad se podle ministerstva zahraničních věcí řadí tradičně mezi ty s nejvyšším počtem zapsaných voličů. Letos mu připadá šesté místo, a to po Londýně (1325), Bruselu (1028), Bratislavě (619), Bernu (600) a Sydney (592). V Paříži je zapsaných o několik desítek více voličů než v New Yorku (498).

Jediná volební místnost ve Francii se nachází na českém velvyslanectví v sedmém pařížském obvodu. Podle velvyslance Fleischmanna k volbám pravidelně chodí převážně krajané žijící v hlavním městě, ale výjimkou nejsou ani turisté nebo krajané z regionů.

V pátek večer přijely na českou ambasádu volit také dvě mladé Češky žijící v německém Heidelbergu. Univerzitní vědkyně Jana a IT konzultantka Renata vysvětlily, že do Paříže mají přímý spoj a cesta je pro ně časově nejvýhodnější. "V nejbližších německých velkých městech Frankfurtu a Stuttgartu bohužel volit nelze a do Mnichova, Berlína, Düsseldorfu nebo Hamburku to máme o několik hodin vlakem dále," uvedla Jana, která pracuje na univerzitě v Heidelbergu.