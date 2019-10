Útok mečem ve finské škole nepřežila žena, deset lidí je raněných

Helsinky - Jedna žena dnes přišla o život a deset dalších lidí bylo zraněno na střední škole ve městě Kuopio na východě Finska, kde zaútočil muž patrně mečem nebo šavlí. Informují o tom agentury AP a DPA. Pravděpodobný útočník byl podle policie vážně zraněn a zadržen. Podle policie jde o finského občana narozeného v roce 1994 ve Finsku. Školu, v níž útočil, sám navštěvoval. Motiv činu zatím není znám a vyšetřuje se.

Podle bulvárního deníku Iltalehti byla policie na místo přivolána poté, co do jedné ze tříd střední odborné školy vtrhl neznámý muž s mečem. Při zásahu policisté použili střelné zbraně. Zranění, z nichž dva jsou ve vážném stavu, byli převezeni do nemocnice. Lehce zraněn byl také jeden policista. Další zranění byli studenti a zaměstnanci školy, většinou ženy ve věku 15 až 50 let. Byli ošetřeni v nemocnici s řeznými ránami.

Policie uvedla, že její příslušníci byli nuceni na muže střílet, aby zabránili ještě většímu krveprolití. Těžce zraněný podezřelý byl po zadržení operován a poté ležel na jednotce intenzivní péče.

Deník Iltalehti napsal, že muž vstoupil do třídy s taškou, vytasil meč a zasáhl jím učitele. Mezi studenty propukla panika a někteří začali po útočníkovi házet židle, načež muž utekl. Policie potvrdila, že použil zbraň s čepelí a měl u sebe také střelnou zbraň. Není jasné, zda ji použil, ani to, zda ji držel legálně.

Podezřelý má podle policie dosud čistý trestní rejstřík. Při prohlídce v jeho bytě byly nalezeny zápalné láhve a policie zabavila jeho počítač.

O zabité ženě policie neposkytla bližší údaje. Podle finských médií však chodila na stejnou školu jako podezřelý. Deník Keskisuomalainen napsal, že studentka byla hlavním terčem útočníka.

Škola sídlí v komplexu, kde se nachází také nákupní středisko. Areál, který leží asi čtyři kilometry jižně od centra města Kuopio, byl evakuován.

Finský premiér Antti Rinne na twitteru napsal, že takové násilí je "šokující a naprosto odsouzeníhodné".

Kuopio leží asi 340 kilometrů severně od hlavního města Helsinek. Má přibližně 120.000 obyvatel, a je tak největším městem ve východní části Finska.

Finsko v posledních letech zažilo několik útoků na školách. V roce 2013 16letý mladík na odborné škole v Oulu nožem těžce zranil tři spolužačky a školníka. Rovněž na učňovské škole v městečku Kauhajoki zastřelil v roce 2008 22letý muž deset lidí. Rok předtím 18letý školák zastřelil osm lidí na škole ve městě Jokela.