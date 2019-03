Praha - Hokejisté Sparty sice ukončili sérii tří porážek, výhru proti Karlovým Varům ale vybojovali až po samostatných nájezdech. Útočníka Pražanů Lukáše Pecha mrzelo, že jeho tým Energii jednoznačně neporazil.

"Kalich hořkosti jsme vypili až do dna. Bohužel místo toho, abychom Vary přejeli, tak se s nimi trápíme. Když vedeme, tak zase dostaneme špatný gól a sami góly bohužel nedáme, řekl Pech novinářům po výhře 4:3 po nájezdech.

"Dneska jsme měli příležitostí extrémně moc. Bohužel, zbrkle jsme stříleli nebo jsme si nepočkali. Jejich gólman samozřejmě také chytal fantasticky," uvedla pětatřicetiletá opora Sparty.

Pecha štvalo, že po úvodním dějství odešly týmy do kabin za stavu 1:1, přestože domácí protivníka přestříleli 16:6. "První třetina měla skončit 4:1 a bylo by po zápase. I ve druhé jsme měli několik šancí, stejně jako ve třetí. V prodloužení přesilovka... Bohužel není nám přáno. Musíme bojovat do konce," řekl Pech.

Ztráty cenného bodu litoval. "Jsem zklamaný. Neřeknu, kdyby to bylo vyrovnané utkání, tak bereme dva body. Ale dneska byla hra na jednu stranu, ale bohužel nám ujeli jednou, dali gól, pak jsme dali vlastního, další dostali v oslabení," vyjmenovával Pech.

Přesto našel na hře Sparty světlé stránky. "Doufám, že dneska jsme se trochu nakopli a přesvědčili, že hokej umíme hrát, i když nás Vary hodně nechaly. Pozitivum je, že jsme si šance vytvořili, protože když si je nevytvoříte, nemáte šanci dát gól. Dneska jsme si je vytvářeli pohybem, aktivní hrou a myslím si, že jsme hráli dobrý hokej," konstatoval bývalý hráč Karlových Varů, který s nimi v roce 2009 oslavil zisk titulu.

Pražany čeká v neděli v O2 areně přímý souboj s Litvínovem o poslední postupovou příčku do play off. Na soupeře mají pouze dvoubodový náskok.

"Pro nás je každý zápas play off, už pět zápasů dozadu hrajeme o bytí nebytí, abychom se dostali do play off. Mohli jsme pomýšlet na šestku, nezvládli jsme zápasy, prohráli jsme tři v řadě a a teď se bojíme, abychom vůbec zůstali v desítce," uvědomil si Pech složitost situace.

"Radši byl bych, kdybychom si to uhráli už dáno a měli jsme klid. Sezona se pro nás vyvíjela dobře, ale teď to šlo strmě dolů a padali jsme tabulkou a nevyškrábali jsme se. I když jsme měli pár zápasů, které jsme sehráli skvěle, tak jsme zase spadli do té bídy a trápili jsme se. Asi je spravedlivé, že si to rozdáme s Litvínovem tři kola před koncem. Když vyhrajeme, budu spokojený," uvedl jihlavský rodák.

Pech věří, že jeho tým náročný duel zvládne. "Když navážeme na tenhle výkon a každý bude makat na sto procent, bude bruslit a nebát se hrát s pukem, a budeme dávat góly ze šancí, které máme, tak věřím, že uspějeme," uzavřel Pech.