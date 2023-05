Útočník z bělehradské školy nemůže být trestně stíhán kvůli nízkému věku

Bělehrad - Chlapec, který je podezřelý z toho, že dnes v bělehradské škole zastřelil devět lidí, nemůže být trestně stíhán kvůli svému nízkému věku. Podle stanice RTS to uvedla srbská prokuratura. Policie zadržela otce, jehož zbraň chlapec zřejmě při útoku použil.

Při střelbě v základní škole Vladislava Ribnikara v bělehradské čtvrti Vračar přišlo dnes ráno o život osm žáků a pracovník ostrahy. Další děti a také učitelka byly zraněny. Srbská vláda v reakci na tragédii vyhlásila třídenní smutek.

Státní zastupitelství v Bělehradě dnes oznámilo, že podle srbských zákonů nemůže být podezřelý 13letý chlapec za svůj čin trestně odpovědný, neboť nedosáhl zákonem stanoveného věku 14 let. Podle původních informací chlapec již 14 let dovršil.

"Bude umístěn ve zvláštní části neuropsychiatrické kliniky," uvedl prezident Vučić na tiskové konferenci. "Jeho otec coby vlastník zbraně, kterou očividně držel a přechovával v rozporu s předpisy, i když měl všechna nezbytná povolení, byl zatčen. Zadržena byla i matka," dodal prezident s tím, že jinak šlo o vzorné rodiče.

Vučić dále uvedl, že navrhne vládě, aby snížila hranici trestní odpovědnosti ze 14 na 12 let. Zpřísnit by se měly také postihy pro ty, kteří umožní nezletilým ke zbraním přístup. Zvýšena by podle něj měla být také přítomnost policie ve školách. K pachateli Vučić řekl, že hrál nějaký druh počítačové hry a že po činu neprojevil známky lítosti.

Člen vedení nejvyššího státního zastupitelství Goran Ilić stanici RTS řekl, že osoby mladší 14 let podle srbských zákonů trestat nelze. "Nezletilým od 14 do 16 let mohou být uložena výchovná opatření a pouze starším nezletilým ve věku od 16 do 18 let se ukládají sankce, tedy takzvané vězení pro mladistvé, které může trvat do pěti let, výjimečně do deseti let," uvedl.

Prokuratura předtím sdělila, že na její příkaz byl na 48 hodin zadržen mladíkův otec kvůli podezření z obecného ohrožení. Střelec podle dřívějšího prohlášení policie použil při pečlivě plánovaném útoku právě jeho zbraň.