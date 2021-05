Útočník ve Francii pobodal policistku a utekl, žena napadení přežila

Nantes (Francie) - Na předměstí francouzského Nantes dnes dopoledne vešel neznámý muž na policejní komisařství a pobodal policistku. Přibližně čtyřicetiletá žena má četná zranění, zejména na nohou a na rukou. Motiv činu zatím není jasný, policie po pachateli pátrá. O případu informovala francouzská média.

Zprávy o zdravotním stavu policistky se rozcházejí, agentura AFP s odvoláním na zdroj z komisařství píše, že život ženy je v ohrožení. Naopak obvykle dobře informovaný web BFM TV uvádí, že její stav je stabilizovaný.

Útočníkovi se podařilo policistce vzít služební zbraň; z místa činu si ji odnesl, aniž by ji použil, uvádí web Ouest France. Muž k útěku nejprve použil auto, to však později policisté nedaleko našli havarované. Policie předpokládá, že muž pokračoval pěšky. Do pátrání po podezřelém se zapojilo přes 80 mužů ze specializované jednotky z Nantes a také vrtulník.