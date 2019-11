Útočník v Německu vpíchl školačce do těla neznámou látku

Berlín - Německá policie pátrá po útočníkovi, který ve čtvrtek vpíchl 13leté dívce do těla neznámou látku. Dnes o tom informovala agentura DPA. Co přesně jí do těla vpravil, není známo. Dívka byla po útoku ve vážném stavu. Kriminalisté se obávají, že to nebyl ojedinělý čin, protože násilník mohl či může mít další oběti.

Incident se stal dopoledne v západoněmeckém Gelsenkirchenu. Školačce nejdříve muž v bílých rukavicích vyhrožoval nožem a přinutil ji, aby ho následovala. Poté jí na nedalekém parkovišti vpravil injekcí do těla neznámou látku.

Po činu muž německy a bez přízvuku řekl "číslo šest". Policie proto nevylučuje, že dívka nebyla či nebude jedinou napadenou. Prozatím ale kriminalisté nemají žádné podobné případy hlášeny.

O stavu dívky úřady podrobnosti neuvedly. Policejní mluvčí neupřesnil, jakými problémy bezprostředně po útoku trpěla, sdělil jen, že v péči lékařů zůstane delší dobu. Řekl také, že určení látky, která byla použita, je velmi problematické, neboť lékaři nevědí, co přesně mají hledat.