Útočník Tomášek po konci finského angažmá posílil Spartu

Praha - Hokejový útočník David Tomášek posílil po konci angažmá ve finském klubu JYP Jyväskylä pražskou Spartu a vrací se do mateřského klubu, který opustil ve 14 letech. Třiadvacetiletý člen širšího kádru české reprezentace se dohodl se Spartou na tříleté smlouvě. Poprvé by mohl za Pražany nastoupit v nedělním utkání v Mladé Boleslavi.

Tomášek měl v květnu blízko k premiérovému startu na mistrovství světa. S týmem kouče Miloše Říhy staršího byl i v dějišti turnaje v Bratislavě, ale na soupisku se i kvůli dodatečnému povolání nejproduktivnějšího hráče extraligy Milana Gulaše z Plzně nedostal.

"David byl v minulé sezoně dlouhou dobu člen reprezentačního kádru. Je to mladý, ambiciózní hráč a navíc náš odchovanec," řekl klubovému webu Sparty sportovní ředitel Petr Ton.

"Vše se seběhlo rychle. Se Spartou jsme byli v kontaktu už v dřívějších letech. Jsem Pražák a Sparta se pro mě jevila jako možnost číslo jedna. Zájem Sparty byl navíc nejrychlejší a nejpřímější," prohlásil Tomášek.

Před odchodem z Jyväskylä v této sezoně finské ligy v sedmi zápasech nasbíral šest bodů za gól a pět asistencí. V uplynulém ročníku, před kterým do Finska zamířil z Pardubic, zaznamenal v 58 duelech včetně play off 34 bodů za 12 gólů a 22 přihrávek.

"Byla to opravdu obrovská zkušenost. Odešel jsem z Čech velice brzo, ale myslím, že to byl pro mě dobrý krok. Minulá sezona pro mě byla úspěšná, dala mi hodně po mentální i fyzické stránce," uvedl Tomášek.

"Vyzkoušel jsem si jiný hokej a přístup. Hodně jsem si z toho vzal i přes hořčejší konec. Ve spoustě věcí mi to pomohlo, dokážu hrát na více postech. Jsem za to jenom rád a věřím, že to využiju dál," doplnil.

Ze Sparty odešel ještě jako žák do zámoří. V roce 2015 se vrátil do Česka a zamířil do Pardubic, v jejichž dresu za tři roky odehrál 153 utkání a nasbíral 67 bodů za 36 branek a 31 asistencí.

"Vracím se do míst, kde to dobře znám a kam jsem se jako malý kluk chodil dívat na áčko. Je to speciální pocit a rozhodně jsem za to moc rád," uvedl Tomášek, který má v reprezentaci na kontě 24 zápasů a 12 bodů za šest branek a stejný počet přihrávek.

Je rád, že se dohodl na dlouhodobé smlouvě. "Mít delší smlouvu je pro každého hráče příjemnější, stabilnější. Klub chce, abych tu odvedl dlouhodobější práci. Cítím, že aktuálně je to pro obě strany nejlepší možnost. Mohu se soustředit na hokej a neřešit hokejové smlouvy," řekl.

Pochvaloval si jednání s Tonem a sportovním manažerem Jaroslavem Hlinkou. "Oba dva jsem sledoval jako malý kluk, byli to neskuteční hráči. Jejich vystupování i přístup byl velice lidský, dobře rozumí pocitům hráče. Oba si prošli extraligou i zahraničím. Samozřejmě člověka potěší, když o něj mají zájem takové hokejové persony," řekl Tomášek.

Z týmu zná dobře řadu hráčů. "S některými jsem dokonce vyrůstal, třeba Jirkou Černochem nebo Honzou Košťálkem, kteří jsou také odchovanci. Jirku Smejkala znám dobře z mládežnických reprezentací, Michala Řepíka a Adama Poláška pak z reprezentačního A-týmu. Opravdu znám víceméně celý tým. I to pro mě bude jednodušší. Vím, že tahle parta je fakt silná," uvedl.

Doufá, že se Spartou zažije úspěchy, jaké sledoval z hlediště. "Nemůžu zapomenout na tradici klubu, jeho úspěchy. Hlavně na vynikající hráče, které Sparta vyprodukovala do světového hokeje nebo reprezentace. Moc bych chtěl, aby se vrátilo to, co jsem ve Spartě zažíval jako fanoušek a mladý hráč. Fanoušci i všichni okolo by si moc přáli titul, ale k tomu je dlouhá a těžká cesta," uvedl a těší se na atmosféru v O2 areně.

Věří, že v dresu Sparty si znovu řekne i o reprezentační pozvánku. "Rozhodně budu vidět víc než ve finské lize. Vše ale záleží na mých výkonech," dodal Tomášek.