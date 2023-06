Útočník Tijanu míří z Baníku do Slavie, k Pražanům se připojil na soustředění

Praha - K fotbalistům pražské Slavie se na soustředění v Rakousku připojil nigerijský útočník Muhamed Tijani z Ostravy, autor jedenácti ligových branek z uplynulé sezony. Kluby dolaďují podmínky jeho přesunu. Slavia o tom informovala na svém oficiálním webu.

Slavia s Baníkem zároveň jednají o odchodu brazilského záložníka Ewertona do ostravského týmu, kde by měl v nové sezoně působit. Také on už v budoucím působišti trénuje.

Dvaadvacetiletý Tijani přišel do Baníku v roce 2018 a rok nato podepsal profesionální kontrakt. S fotbalem začínal v klubu 36 Lion, kde působili i jiní hráči Slavie Peter Olayinka, Yira Sor a Moses Usor. Rovněž prošel mládežnickými reprezentačními výběry Nigérie, v roce 2019 si zahrál na MS do dvaceti let.

V uplynulém ligovém ročníku 191 centimetrů vysoký Tijani nastoupil do 32 zápasů a trefil se jedenáctkrát. Osm gólů vstřelil v závěrečné fázi ročníku, kdy Baník bojoval o vyhnutí se barážovým příčkám.