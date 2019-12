Útočník Střondala byl trpělivý, teď chce týmu pomoct

Ilustrační foto - Sraz české hokejové reprezentace do 20 let před mistrovstvím světa v Ostravě a Třinci, 16. prosince 2019 ve Frýdku-Místku. Zleva útočník Vojtěch Střondala a brankář Nick Malik.

Ilustrační foto - Sraz české hokejové reprezentace do 20 let před mistrovstvím světa v Ostravě a Třinci, 16. prosince 2019 ve Frýdku-Místku. Zleva útočník Vojtěch Střondala a brankář Nick Malik. ČTK/Pryček Vladimir

Ostrava - První soutěžní zápas od 7. prosince dnes čeká hokejového útočníka Vojtěcha Střondalu, který obsadil poslední volné místo na soupisce české juniorské reprezentace na mistrovství světa v Ostravě. Devatenáctiletý hráč nastoupí do večerního utkání proti Kanadě, kterým Češi ukončí své působení v základní skupině turnaje.

Střondala absolvoval s týmem celou přípravu, odehrál i duel proti Švédsku, jenže do základního kádru se neprosadil. Po zranění Jakuba Lauka a Jana Jeníka se ale trenéři rozhodli doplnit jej na soupisku jako čtrnáctého útočníka.

"Je to o trpělivosti a myslím si, že když to člověk zvládne, tak z toho má pak větší radost. Je samozřejmě škoda, že se kluci zranili, ale já mám teď radost a budu pro tým předvádět, co ve mně je," řekl Střondala novinářům po dnešním dopoledním tréninku.

S kým v útoku proti Kanadě nastoupí, ještě netušil. "To je na trenérech, kam mě dají. Osobně mi je to jedno. Budu rád, když budu moct týmu pomoct," řekl útočník Litoměřic, který v minulosti často nastupoval s Karlem Pláškem. Oba jsou totiž kmenoví hráči Komety Brno. "Už jsem nějaký týden nehrál, o to větší chuť ale mám do zápasu," uvedl Střondala.

Debut na juniorském MS pro něj bude speciálnější, neboť se narodil právě v Ostravě. "Přijde rodina, přítelkyně. To je motivace navíc, je pro koho hrát. I pro diváky, kteří jsou úžasní," ocenil Střondala podporu fanoušků v Ostravar areně.