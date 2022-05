Útočník Schick se poprvé stal nejlepším českým fotbalistou roku

Praha - Útočník Patrik Schick byl poprvé v kariéře zvolen nejlepším českým fotbalistou roku. Šestadvacetiletý kanonýr Leverkusenu v tradiční anketě Fotbalové asociace ČR s velkým náskokem porazil vítěze posledních dvou ročníků reprezentačního kapitána Tomáše Součka z West Hamu. Třetí skončil další hráč londýnského klubu obránce Vladimír Coufal.

Mezi trenéry potřetí za sebou zvítězil slávistický kouč Jindřich Trpišovský. Talentem byl za uplynulý rok zvolen sparťan Adam Karabec a nejlepší fotbalistkou se premiérově stala Andrea Stašková. Poprvé od roku 2019 se vyhlášení výsledků konalo na galavečeru v Praze, který se v předchozích dvou letech kvůli koronavirové pandemii neuskutečnil.

V anketě rozhoduje fotbalová akademie, do níž patří prvoligoví trenéři a kapitáni, reprezentanti s minimálně 25 starty v národním týmu, vítězové uplynulých ročníků a zástupci médií a asociace.

Schick prožil mimořádně povedený minulý rok. Za reprezentaci nastoupil k 11 utkáním a připsal si v nich osm branek. Zazářil především na letním mistrovství Evropy, kde skóroval pětkrát a v tabulce kanonýrů skončil za vítězným Portugalcem Cristianem Ronaldem na druhém místě jen kvůli tomu, že neměl na kontě asistenci. V úvodním duelu na šampionátu ve Skotsku se blýskl nejhezčím gólem turnaje z rekordní vzdálenosti 49,7 metru. Reprezentaci pomohl k postupu do čtvrtfinále.

V bundeslize Schick vstřelil za minulý rok 21 branek, z toho 16 v podzimní části uplynulé sezony. V letošní jarní části, která se už do ankety nepočítala, přidal dalších osm gólů a v tabulce kanonýrů skončil druhý za Robertem Lewandowským z Bayernu Mnichov.

"Jsem rád, že jsem vyhrál tuhle anketu. Je to ocenění za rok, který pro mě byl výborný. Neřekl bych, že to byla životní sezona, ale zatím nejlepší. Začalo to Eurem a všichni byli zvědaví, jestli potvrdím formu, což se mi povedlo. Myslím, že kdybych nebyl třeba tolik zraněný, mohl jsem (anketu) vyhrát i dřív," řekl na tiskové konferenci Schick.

Od roku 2000 je po Davidu Lafatovi teprve druhým útočníkem, který anketu FAČR ovládl. Od hlasujících dostal nezvykle vysoký počet 949 bodů a o 258 bodů porazil obhájce prvenství Součka. Sedmadvacetiletý záložník neprožil tak mimořádný rok jako v předchozích dvou letech, vloni v březnu si ale za národní tým v utkání proti Estonsku připsal premiérový reprezentační hattrick.

O dalších 388 bodů zpět skončil na třetím místě Součkův spoluhráč z West Hamu obránce Coufal. Všichni z první desítky startovali na loňském Euru. Nejlepší zástupce české ligy je na šesté pozici sparťanský ofenzivní univerzál Adam Hložek. Oproti předchozímu ročníku došlo v elitní desítce ke čtyřem změnám.

Trpišovský mezi trenéry navázal na vítězství z předchozích dvou let. Šestačtyřicetiletý kouč vloni na jaře se Slavií prošel do čtvrtfinále Evropské ligy a získal s ní třetí ligový titul po sobě. Letos Pražané nestačili na Plzeň a trofej neobhájili. Reprezentačnímu kouči Jaroslavu Šilhavému nestačil k prvenství v anketě ani postup do čtvrtfinále Eura, na Trpišovského ztratil 78 bodů. Třetí skončil Martin Svědík ze Slovácka.

Třetí místo z minulého ročníku vylepšil vítěz kategorie talent sparťan Karabec. Osmnáctiletý ofenzivní záložník s velkým náskokem 271 bodů předčil druhého středopolaře Daniela Samka ze Slavie, třetí skončil útočník Tomáš Čvančara.

"Mám obrovskou radost, konkurence je obrovská. Těch hráčů, kteří mohli vyhrát, není málo. Jako svoji životní sezonu bych to neviděl. Herního vytížení, gólů, asistencí i úspěchů s týmem mohlo a mělo být více," uvedl Karabec.

Po dvou druhých místech se mezi fotbalistkami dočkala vítězství útočnice Stašková, která opouští Juventus. Druhá skončila brankářka Barbora Votíková a až třetí příčkou musela vzít zavděk vítězka posledních tří ročníků Kateřina Svitková.

"Nečekala jsem to. Mám obrovskou radost. Je hodně kvalitních holek, které hrají v zahraničí i v Česku. Byla jsem moc překvapená, že jsem vyhrála já," uvedla Stašková.

Do Síně slávy byl uveden bývalý československý reprezentant a mistr Evropy z roku 1976 Karol Dobiaš. Premiérově byl vyhlášen eFotbalista roku, jímž se Jan "Emerickson" Krupička.

"Jsem velmi šťastný, že na stará kolena, když mi bude 75 let, mě dali do Síně slávy mezi takové fotbalisty, které při vyhlašování ukazovali. Je to pro mě čest a pocta dostat se mezi tuto elitu vynikajících hráčů," řekl Dobiaš.

Anketa Fotbalista roku 2021: Fotbalista roku: 1. Patrik Schick (Leverkusen) 949 b., 2. Tomáš Souček 691, 3. Vladimír Coufal (oba West Ham) 303, 4. Tomáš Vaclík (FC Sevilla/Olympiakos Pireus) 245, 5. Antonín Barák (Verona) 195, 6. Adam Hložek (Sparta Praha) 96, 7. Tomáš Holeš (Slavia Praha) 63, 8. Jakub Pešek (Liberec/Sparta Praha) 26, 9. Vladimír Darida (Hertha Berlín) 22, 10. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) 11. Další pořadí: 11. Jan Kuchta (Slavia Praha) 9, 12. Lukáš Kalvach (Plzeň) a Lukáš Masopust oba 3, 14. Petr Ševčík (oba Slavia Praha) a Jakub Jankto (Sampdoria Janov/Getafe) oba 2, 16. Jan Bořil, Lukáš Provod (oba Slavia Praha), Pavel Bucha (Plzeň), Stanislav Hofmann (Slovácko), Ladislav Krejčí mladší (Sparta Praha), Aleš Mandous (Olomouc/Slavia Praha), Michal Sadílek (Liberec/Twente Enschede), Matěj Vydra (Burnley) všichni 1. Trenér roku: 1. Jindřich Trpišovský (Slavia Praha) 488, 2. Jaroslav Šilhavý (reprezentace ČR A) 410, 3. Martin Svědík (Slovácko) 220. Další pořadí: 4. Pavel Vrba (Sparta Praha) 81, 5. Michal Bílek (Plzeň) 50, 6. Petr Rada (Jablonec) 32, 7. Miroslav Koubek (Hradec Králové) 12, 8. Jan Suchopárek (reprezentace ČR 21) 6, 9. David Horejš (České Budějovice), Vítězslav Lavička (Vratislav) a Pavel Vaigl (Domažlice) všichni 3, 12. Tomáš Galásek (reprezentace ČR - asistent/Ostrava), Pavel Hoftych (Liberec), Karel Jarolím (Mladá Boleslav) a Luděk Klusáček (Bohemians Praha 1905) všichni 1. Talent roku: 1. Adam Karabec (Sparta Praha) 457, 2. Daniel Samek (Slavia Praha) 186, 3. Tomáš Čvančara (Opava/Jablonec) 153. Další pořadí: 4. Matěj Kovář (Manchester United) 120, 5. Kryštof Daněk (Olomouc) 94, 6. Pavel Šulc (Plzeň) 91, 7. Filip Kaloč (Ostrava) 57, 8. Martin Vitík (Sparta Praha) 42, 9. David Tkáč (Zlín) 26, 10. Daniel Fila (Brno/Mladá Boleslav) 20, 11. David Jurásek (Prostějov/Mladá Boleslav) 9, 12. Jan Žambůrek (Brentford) 8, 13. Vítězslav Jaroš (St Patrick's Athletic/Liverpool) 7, 14. Michal Kohút (Slovácko) 6, 15. Václav Sejk (Sparta Praha) 4, 16. Jan Knapík (Teplice) 3, 17. Denis Donát (Hradec Králové), Adam Gabriel (Sparta Praha) a Tomáš Ostrák (Karviná/Kolín nad Rýnem) všichni 2, 20. Martin Cedidla (Zlín), Šimon Gabriel (Teplice/Žižkov) a Antonín Kinský (Dukla Praha/Slavia Praha) všichni 1. Fotbalistka roku: 1. Andrea Stašková (Juventus Turín) 210, 2. Barbora Votíková (Slavia Praha/Paris St. Germain) 200, 3. Kateřina Svitková (West Ham) 187. Další pořadí: 4. Klára Cahynová (Slavia Praha/FC Sevilla), 157, 5. Kamila Dubcová (Sassuolo) 155, 6. Lucie Martínková (Sparta Praha) 143, 7. Tereza Szewieczková (Slavia Praha) 121, 8. Petra Bertholdová (Sparta Praha) 101, 9. Tereza Krejčiříková 71, 10. Simona Necidová (obě Slavia Praha) 54, 11. Eva Bartoňová (Inter Milán/Sparta Praha) 53. eFotbalista roku: 1. Emerickson (Sparta Praha eSports) 119, 2. T9Laky (Plzeň eSport) 114, 3. MarioOoso (Entropiq team) 75. Síň slávy: Karol Dobiaš.