Útočník s nožem v Jordánsku zranil osm lidí, polovinu cizinců

Ammán - U památek v severojordánském městě Džaraš dnes útočník pobodal osm lidí. Jordánský ministr zdravotnictví oznámil, že čtyři z nich byli cizinci - tři z Mexika a jeden ze Švýcarska. Ostatní byli Jordánci. Původní zprávy hovořily o pěti zraněných a mezi nimi třech zahraničních turistech. Na místě byli španělsky hovořící lidé a první informace uváděly, že zraněny jsou tři Španělky, ale španělské úřady to později vyvrátily.

Jordánský ministr Fáiz Džábir dnes řekl, že zraněni byli tři lidé z Mexika, jeden ze Švýcarska a čtyři z Jordánska. Zranění čtyř z nich jsou podle ministra střední až těžká, zbylých pak lehká.

Nezávislý zpravodajský server Ammún oznámil, že dva ze zraněných jsou v kritickém stavu a byli vrtulníkem dopraveni do nemocnice v Ammánu.

"Dnes v poledne muž nožem napadl turisty, jednoho průvodce a člena bezpečnosti, který se ho pokusil zastavit," sdělil k incidentu policejní mluvčí. "Zranění byli převezeni do nemocnice a útočník byl okamžitě zatčen," dodal podle agentury AFP. K útočníkovi ani jeho možné motivaci více informací neposkytl.

Na sociálních sítích se také objevilo video, na němž některé z obětí hovoří španělštinou s latinskoamerickým přízvukem. "To je dýka, to je dýka, je to nůž," křičí na něm ženský hlas. Na zemi je vidět ležet zakrvácenou ženu a někoho, kdo jí drží ručník na zádech. Vedle pak sedí muž se zraněnou nohou.

Džaraš je hned po Petře druhou nejvyhledávanější turistickou destinací v Jordánsku. Návštěvníci tam jezdí na prohlídku historického opevněného města Gerasa. Místo leží zhruba 50 kilometrů severně od Ammánu.

Založení města se připisuje Alexandrovi Makedonskému nebo jednomu z jeho generálů. Při zemětřesení v 8. století bylo silně poničeno a jeho zbytky byly objeveny v 19. století. V blízkosti bylo vybudováno moderní město Džaraš.

Agentura AFP připomíná, že nejde o ojedinělý útok v turistické destinaci v Jordánsku. V Karaku, který leží jižně od Ammánu a je rovněž hojně navštěvován, v roce 2016 útočníci zabili 14 lidí včetně kanadské turistky. K akci se přihlásil teroristický Islámský stát a loni bylo za útok odsouzeno deset lidí. Dva z nich dostali doživotí.