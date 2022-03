Útočník s nožem v Izraeli zabil čtyři lidi, zastřelili ho kolemjdoucí

Jeruzalém - Útočník s nožem dnes v jihoizraelském městě Beerševa zabil čtyři lidi a další dva vážně zranil, než jej zastřelili ozbrojení obyvatelé, píše agentura AP s odkazem na policii. Podle izraelských médií útočil arabský občan Izraele, který byl v minulosti vězněn kvůli vazbám na teroristickou skupinu Islámský stát (IS). Šlo o nejtragičtější útok na izraelské civilisty od roku 2016, kdy dva Palestinci zastřelili v obchodním domě v Tel Avivu čtyři lidi.

Útočník podle policie nejprve ubodal ženu u čerpací stanice, následně autem najel do cyklisty a pak pobodal několik lidí u nákupního střediska. Podle izraelské záchranné služby zabil tři ženy a muže a nejméně další dva lidi zranil. Zpravodajský web The Times of Israel píše, že se útočníka pokusil zastavit řidič autobusu, který jej vyzval, aby složil zbraň. Pachatel ale začal útočit i na řidiče a ten jej pak spolu s dalším ozbrojeným izraelským civilistou zastřelil.

Izraelský premiér Naftali Bennett kondoloval pozůstalým a řekl, že se díky zastřelení teroristy podařilo zabránit dalším obětem. Bezpečnostní složky jsou podle premiéra v pohotovosti a tvrdě zakročí proti teroristům a těm, kteří je podporují.

Podle izraelských médií byl útočníkem 34letý arabský občan Izraele, bývalý učitel na základní škole. Byl vězněn kvůli vazbám na teroristickou organizaci Islámský stát (IS), pro kterou hledal rekruty. Propuštěn z vězení byl po čtyřech letech v roce 2019 a pocházel z beduínské vesnice Hura v Jižní oblasti. Jeho útok uvítaly palestinské teroristické skupiny Hamás a Islámský džihád.

Dnešní incident je nejtragičtějším útokem na izraelské civilisty od roku 2016, kdy dva teroristé v obchodním domě v Tel Avivu zastřelili čtyři lidi a 16 zranili. Agentura AP zároveň píše, že k útokům palestinských občanů Izraele dochází zřídka.

Z Izraelem okupovaného Západního břehu Jordánu bylo v minulých měsících hlášeno několik útoků, při nichž Palestinci stříleli nebo použili nože. Loni v prosinci při střelbě z auta přišel o život židovský osadník. V listopadu útočník z Hamásu v jeruzalémském Starém Městě zastřelil Izraelce a zranil další čtyři lidi, načež jej policie zastřelila. Tři mrtvé Izraelce si v červenci 2017 například vyžádal útok Palestince v osadě Halamiš nedaleko Ramalláhu na Západním břehu Jordánu. Útočník vraždil kvůli sporu o Chrámovou horu a jeho motivem byla prý snaha získat zpět čest muslimů.