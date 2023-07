Útočník Radim Zohorna se v NHL vrací do Pittsburghu

Pittsburgh (USA) - Hokejový útočník Radim Zohorna se vrací v NHL do Pittsburghu, s kterým podepsal jako volný hráč roční jednocestnou smlouvu na 775 tisíc dolarů. Uvedl to klubový web Penguins. Sedmadvacetiletý účastník letošního mistrovství světa v sezoně 2020/21 v Pittsburghu debutoval v NHL, před uplynulou sezonou odešel do Calgary a na začátku března se stěhoval do Toronta.

V uplynulé sezoně sehrál Zohorna v NHL deset zápasů. V osmi duelech za Calgary nebodoval a ve dvou utkáních za Toronto vstřelil jednu branku. Nastupoval také v AHL v týmech Calgary Wranglers a Toronto Marlies, za které si připsal v 51 duelech základní části 12 gólů a 22 asistencí. V sedmi duelech play off zaznamenal tři přihrávky.

Český tým na letošním světovém šampionátu doplnil dodatečně po zraněních útočníků Filipa Chytila a Lukáše Sedláka. Při debutu na velké mezinárodní akci nastoupil ve třech zápasech a nebodoval.

Pittsburgh ztratil práva na Zohornu loni v říjnu, protože jej před plánovaným přesunem na farmu do Wilkes-Barre/Scranton zařadil na seznam volných hráčů, odkud si jej vybrali Flames. V NHL má na kontě celkem 35 zápasů, pět gólů a šest asistencí. V AHL má v základní části bilanci 102 utkání a 66 bodů (27+39). V 11 duelech play off dvakrát skóroval a přidal šest asistencí.

Zohorna, který hrál v české reprezentaci i se staršími bratry Tomášem a Hynkem, v dubnu 2020 podepsal jako nedraftovaný volný hráč s Penguins roční dvoucestnou smlouvu a vydal se do NHL z extraligové Mladé Boleslavi. Předloni na začátku srpna podepsal s Pittsburghem nový dvouletý kontrakt. V extralize získal v letech 2017 a 2018 tituly s Kometou Brno.