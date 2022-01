Útočník Pech třemi body zařídil vítězství Českých Budějovic na Spartě 5:1

Praha - Hokejisté Českých Budějovic zvítězili ve 40. kole extraligy na ledě Sparty 5:1 a porazili ji i potřetí v sezoně po dvou domácích výhrách. Pod čtvrtý triumf Motoru z posledních pěti zápasů se třemi body za dvě branky a asistenci podepsal Lukáš Pech, který se díky součtu 250 branek v domácí nejvyšší soutěže a reprezentaci stal 72. členem Klubu hokejových střelců deníku Sport. Dva body (1+1) zaznamenal útočník Pražanů Zdeněk Doležal, který v Motoru hostuje ze Sparty. Jihočeši se posunuli na osmé místo tabulky, sparťané po třech výhrách klesli na desátou pozici.

Před úvodní buly Sparta ocenila útočníka Formana, který v jejím dresu jako 13. hráč v klubové historii nastoupil do 500. zápasu. Domácí začali aktivně, Thorell ale gólmana Hrachovinu nepřekonal a neprosadil se ani Forman. Na druhé straně neuspěl ve 12. minutě Pech. Pražané se prosadili v 15. minutě těsně po skončení své přesilové hry. V ní ještě kapitán Řepík netrefil poloodkrytou branku, ale o chvilku později Chlapík našel před brankovištěm zakončujícího Horáka. Ten mohl v závěru úvodního dějství zvýšit, jenže před Hrachovinou těsně minul.

Na začátku druhé třetiny hostující Doležal nastřelil tyčku a Horák na druhé straně v početní výhodě z bezprostřední blízkosti minul. V 27. minutě Motor vyrovnal, když Doležal z úhlu našel mezeru mezi Salákovými betony. Jihočeši převzali iniciativu a kapitán Gulaš v polovině utkání málem obrátil skóre, jenže přestřelil.

V 35. minutě při hře čtyři na čtyři si Chlapík nabruslil do mezikruží a překonal Hrachovinu. České Budějovice si však vzaly trenérskou výzvu a kvůli postavení jednoho ze sparťanů v hostujícím brankovišti rozhodčí gól odvolali.

Místo toho šli v 37. minutě do vedení hosté. Salák se nedohodl s obráncem Poláškem, odkryl puk a Valský skóroval. V závěru prostřední části zvýšil po přečíslení dva na jednoho po Vondrkově přihrávce Pech.

Ještě do minulé sezony opora Sparty ve 47. minutě střelou z kruhu do horní části branky zařídila čtvrtý gól Motoru. Pech zaznamenal v extralize 248 branek, další dvě vstřelil v reprezentaci.

Saláka vystřídal Machovský, který se však neuvedl dobře. V polovině třetího dějství ho zadák Piskáček překonal v oslabení prudkou střelou přes celé hřiště. Bývalý kapitán Sparty se zapsal mezi střelce v extralize premiérově od ledna 2020. Motor zvítězil v nejvyšší soutěži na ledě Sparty po pěti zápasech poprvé od listopadu 2011.

Hlasy trenérů po utkání:

Josef Jandač (Sparta): "Do zápasu jsme vůbec nevstoupili špatně, hlavně prvních 10 minut bylo dobrých. Nedali jsme nějaké šance, ale pak jsme se ujali vedení. Ve druhé třetině jsme začali postrádat lehkost ve hře a začal z toho být boj, Budějovice víc držely puk. Porazili jsme se sami v závěru druhé třetiny, kdy jsme si dali góly. Tím jsme soupeře dostali na koně. Ve třetí třetině jsme neměli sílu na obrat, protože Budějovice hrály velmi dobře a k ničemu nás moc nepustily. Po třech zápasech, které jsme po Novém roce odehráli velice dobře, jsme bohužel dnešní utkání nezvládli."

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Sparta měla vynikající vstup do utkání, tahali jsme za kratší konec. Podržel nás gólman (Hrachovina). Pak dali gól, trošku se uklidnili a hráli fakt dobře. Srovnali jsme krok, začali víc bruslit, dávali puky ven ze třetiny a vytvářeli si šance. Ve druhé třetině dali gól na 2:1, vzali jsme si výzvu. Náš gólman říkal, že mu sparťan zabránil v zákroku. Tam se to možná zlomilo. Pak jsme dali šťastný gól, když vypadnul puk jejich gólmanovi (Salákovi). Od té doby jsme hráli velice kvalitní utkání i takticky, velice dobře jsme rozehrávali puky a hráli jsme kompaktně jako tým. Měli jsme i trochu kliku, ale to k tomu patří. Tak jsme našli cestu k vítězství."

HC Sparta Praha - Motor České Budějovice 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 15. R. Horák (Chlapík, Sobotka) - 27. Z. Doležal (J. Ondráček, Vráblík), 37. Valský (Holec), 40. Pech (Vondrka, Z. Doležal), 47. Pech (Percy, Gulaš), 50. Piskáček (Šenkeřík, Pech). Rozhodčí: Pražák, Micka - Votrubec, Brejcha. Vyloučení: 4:7. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sparta: Salák (47. Machovský) - T. Pavelka, Polášek, Mikliš, Moravčík, M. Jandus, Tomáš Dvořák - Chlapík, Sobotka, Buchtele - Řepík, R. Horák, E. Thorell - M. Forman, D. Voženílek, D. Kaše - Dvořáček, D. Vitouch, J. Strnad - Konečný. Trenér: Jandač.

České Budějovice: Hrachovina - Piskáček, Šenkeřík, Percy, Bučko, Vráblík, Štencel - Z. Doležal, Pech, Vondrka - Gulaš, J. Novotný, Abdul - Valský, Holec, J. Ondráček - Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek. Trenér: Modrý.