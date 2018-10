Anaheim (USA) - Hokejisté Anaheimu se budou muset v úvodu nové sezony NHL obejít bez českého útočníka Ondřeje Kašeho. Dvaadvacetiletý hráč, který v létě podepsal s Ducks novou tříletou smlouvu, utrpěl v přípravném utkání proti Los Angeles otřes mozku. Jak dlouho bude mimo hru, klub neoznámil.

Kašemu se podle všeho stal 29. září osudný konflikt s Drewem Doughtym v první třetině. Obránce Kings jej napadl poté, co se dostal do kontaktu s brankářem soupeře. Doughty českého hokejistu několikrát udeřil i ve chvíli, kdy Kaše ležel na ledě. Při šarvátce navíc klečícího Kašeho kolenem do hlavy udeřil i spoluhráč Brandon Montour.

Odchovanec Kadaně má za sebou nejvydařenější sezonu v NHL v kariéře, za Anaheim v ní odehrál včetně play off 70 zápasů, ve kterých vstřelil 20 branek a přidal 18 asistencí. I díky tomu Kaše v létě podepsal tříletou smlouvu, která má zajišťuje celkový příjem 7,8 milionu dolarů.