Útočník Ondrášek je po třech letech zpátky ve Wisle Krakov

Krakov (Polsko) - Fotbalový útočník Zdeněk Ondrášek se po třech letech vrátil do Wisly Krakov. S klubem podepsal smlouvu do června příštího roku s opcí. V dresu třináctinásobného polského mistra bude nastupovat pod slovenským trenérem Adrianem Guľou, který ho vedl už v Plzni. Ve Wisle působí také čeští obránci Matěj Hanousek a Michal Frydrych a útočník Jan Kliment.

Třiatřicetiletý Ondrášek hrál naposledy na podzim za norské Tromsö, kde působil už v letech 2012-14 a následně přestoupil právě do Wisly. V krakovském klubu strávil dva roky, v 69 zápasech nastřílel 21 gólů a stal se oblíbencem fanoušků. Pak odešel do MLS do Dallasu, následovalo angažmá v Plzni, krátká epizoda v rumunském FCSB, podzimní působení v Tromsö a nyní další návrat do Wisly.

"Zdeněk je náš člověk. Je to hráč, který nám pomůže na hřišti i v kabině," uvedl sportovní ředitel Tomasz Pasieczny na webu Wisly. "Rozhodli jsme se přestavět útočnou linii a Zdeněk je jejím prvním článkem. Věříme, že jeho schopnosti, neuvěřitelná ctižádost a charakter pomohou Wisle sbírat body a také zvýši konkurenci v týmu," prohlásil na adresu sedminásobného českého reprezentanta, který si připsal v národním týmu dva góly.