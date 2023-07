Útočník Nosek bude dál hrát v NHL, dohodl se na roční smlouvě s New Jersey

Newark (USA) - Hokejový útočník Tomáš Nosek bude i v příští sezoně působit v NHL. Po skončení dvouleté smlouvy s Bostonem uzavřel roční jednocestný kontrakt s New Jersey. Vydělá si díky němu milion dolarů. Devils dnes informovali o dohodě na webu.

Pro třicetiletého pardubického rodáka a odchovance bude klub z Newarku čtvrtým působištěm v NHL. Po Detroitu a Vegas se před dvěma lety dohodl rovněž jako volný hráč s Bruins. Smlouva na dvě sezony mu zaručovala příjem v celkové výši 3,5 milionu dolarů, za lepších finančních podmínek do té doby nehrál.

Před měsícem v rozhovoru s ČTK uvedl, že by chtěl tuto spolupráci prodloužit. "Moc rád bych určitě zůstal v Bostonu, to je moje priorita. Moc se nám tady líbí a je tady skvělá parta hráčů, ale uvidíme, jak to nakonec všechno dopadne. Zatím nemám nic konkrétního, ale čekám, že se to rozjede zase v tom období draftu a otevření trhu s volnými hráči, jak to každoročně bývá," řekl v červnu Nosek.

Nakonec posílí konkurenta, který byl v tabulce Východní konference po základní části NHL třetí právě za Bruins a druhou Carolinou. Nosek odehrál v dlouhodobé části 66 utkání, vstřelil sedm branek a na dalších 11 nahrál. S 18 body vyrovnal své kariérní maximum. Za sedm startů v play off přidal dvě asistence.

Cekem má Nosek v základní části NHL na kontě 398 odehraných utkání a 101 bodů (42+59). Ve vyřazovacích bojích zaznamenal v 52 zápasech 14 bodů (6+8). S Golden Knights si v roce 2018 zahrál v jejich premiérové sezoně v NHL finále Stanley Cupu, ze zisku trofeje se však radoval Washington.