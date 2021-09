Útočník na Novém Zélandu pobodal šest lidí, podle premiérky šlo o terorismus

Auckland - Útočník, který dnes v supermarketu jednom z obchodních center v Aucklandu na Novém Zélandu pobodal šest lidí, byl inspirovaný ideologií teroristické organizace Islámský stát (IS). Řekla to premiérka Jacinda Ardernová, podle které šlo o teroristický čin. Extremista původem ze Srí Lanky byl novozélandským bezpečnostním úřadům znám, nepřetržitě ho sledovaly.

"Násilnický extremista podnikl teroristický útok proti nevinným Novozélanďanům," řekla Ardernová na tiskové konferenci. "Stojí za tím jednotlivec, nikoliv víra," uvedla také premiérka. "Jedině on sám nese odpovědnost za takové jednání," dodala.

Policie uvedla, že žádné další nebezpečí nehrozí, útočník byl sám. Policisté, kteří ho sledovali, si mysleli, že si jde do supermarketu nakoupit, ale v obchodě vytáhl velký nůž a začal bodat lidi kolem sebe. "Dělali jsme naprosto všechno, abychom o něm měli přehled, a skutečnost, že jsme byli schopni zasáhnout tak rychle, přibližně za 60 vteřin, dokládá, jak důkladně jsme ho sledovali," řekl Andrew Coster z novozélandské policie. Premiérka k tomu řekla, že až do dneška muž nespáchal žádný trestný čin, který by vedl k jeho zatčení a uvěznění.

Agentura Reuters dříve napsala, že záchranáři odvezli do nemocnice jednoho zraněného v kritickém stavu a tři lidi ve vážném stavu. Útočník zemřel na místě, podle premiérky byl zastřelen do minuty od začátku útoku.

Svědci vypověděli, že viděli, jak na podlaze obchodu v nákupním centru na předměstí New Lynn leží několik lidí s bodnými ránami. Jiní uvedli, že když prchali z obchodu, slyšeli výstřely.

Doposud nejhorší útok zažil Nový Zéland předloni v březnu, kdy terorista přesvědčený o nadřazenosti bílé rasy zastřelil ve dvou mešitách ve městě Christchurch celkem 51 lidí. Letos v květnu jistý útočník pobodal čtyři lidi v supermarketu v Dunedinu.