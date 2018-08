Praha - Sebevražedný atentátník, který zabil tři české vojáky v Afghánistánu, nebyl sám. Potvrdila to zpráva o šetření incidentu ze začátku srpna. Útok byl podle české armády předem připraven. ČTK to řekla mluvčí generálního štábu Vlastimila Cyprisová. Čeští vojáci i téměř tři týdny po sebevražedném útoku nevyjíždějí na hlídky z bagrámské vojenské základny. Na starosti mají ochranu jejího vnitřního území. Kdy se opět zapojí do ostrahy základny, záleží na rozhodnutí velitele spojenecké mise Johna Nicholsona. Atentát, při kterém zemřeli tři čeští vojáci, nyní vyšetřuje Vojenská policie.

Útok na hlídku složenou z českých, amerických a afghánských vojáků se uskutečnil v neděli 5. srpna. Sebevrah se odpálil v blízkosti šesti vojáků, kteří měli za úkol zajistit místo pro další úkoly. Tři Češi Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek zemřeli, vážně zraněni byli dva Afghánci a Američan. Na místě jim pomáhali čeští zdravotníci a vojáci, kteří v době výbuchu ještě byli v obrněných vozidlech.

Podle Cyprisové je americký voják ošetřován mimo území Afghánistánu. "Jeho zdravotní stav je stabilizovaný," uvedla. Podle dřívějších informací byl z Afghánistánu převezen do Německa na americkou základnu Ramstein. Jeden z afghánských vojáků byl již z nemocnice propuštěn. "Zdravotní stav druhého afghánského vojáka je stabilizován a je mimo ohrožení života," dodala Cyprisová.

Atentát vyšetřovala komise náčelníka generálního štábu, podle Cyprisové své šetření ukončila. "Celková zpráva o šetření incidentu je utajovaná. Můžeme potvrdit, že útok sebevražedného atentátníka byl dopředu naplánován a útočník nebyl sám," sdělila ČTK. Na případu i nadále pracují vojenští policisté, kteří jsou součástí českého kontingentu v Afghánistánu. Zahájili již ve věci úkony trestního řízení.

Kdy se čeští vojáci vrátí zpět na hlídky do okolí základny, záleží na rozhodnutí spojeneckého velení mise. Nyní mají na starost ochranu "vnitřního perimetru základny", uvedla Cyprisová. Armáda již dříve informovala, že česká jednotka je připravena se do ostrahy opět zapojit. Cyprisová ČTK řekla, že omezení hlídek se týká i ostatních koaličních vojáků, kteří se o vnější bezpečnost základny starají.

Při hlídkách v okolí Bagrámu mají čeští vojáci za úkol například kontrolovat místa, ze kterých v minulosti povstalci ostřelovali raketami základnu. Od místních obyvatel také zjišťují důležité informace, pátrají po skladištích zbraní nebo mimo základnu doprovázejí důležité osoby.