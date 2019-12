Útočník Lauko už je s týmem, cestou se mu zatoulaly hokejky

Trénink české hokejové reprezentace do 20 let před mistrovstvím světa v Ostravě a Třinci, 19. prosince 2019 ve Frýdku-Místku. Útočník Jakub Lauko.

Trénink české hokejové reprezentace do 20 let před mistrovstvím světa v Ostravě a Třinci, 19. prosince 2019 ve Frýdku-Místku. Útočník Jakub Lauko. ČTK/Pryček Vladimír

Frýdek-Místek - Útočník Jakub Lauko už se připojil k reprezentačnímu výběru hokejistů do 20 let. Devatenáctiletý hráč celku Providence Bruins prošel v zámoří výstupní zdravotní kontrolou a dnes s týmem ve Frýdku-Místku absolvoval první společný trénink.

Lauko měl zdravotní problémy po srážce s protihráčem v utkání AHL, proto nestihl úvod reprezentačního kempu. Hrozba, že by musel vynechat i šampionát, ale rychle pominula.

"Dostal jsem takové boxerské K.O na spánek. Chvilku jsem byl v bezvědomí, ale byl jsem jinak v pohodě a neměl jsem ani příznaky otřesu mozku. Ale v Americe jsou na to přísní a musel jsem projít protokolem, který jsem napoprvé neudělal, pak už to v pondělí prošlo," vysvětlil dnes Lauko novinářům po dopoledním tréninku.

Chomutovský odchovanec, na nějž kouč Václav Varaďa spoléhá, si neúčast na domácím mistrovství světa vůbec nepřipouštěl.

"Byla to nešťastná náhoda. Neříkám, že jsem z toho nebyl nervózní. Hlavně jsem si říkal, ať to není těžký otřes mozku, protože vloni jsem měl dva, ale hned jsem věděl, že to je dobré. Větší strach měl spíš táta," podotkl Lauko, který už v šestnácti letech debutoval v extralize a v chomutovském dresu nasbíral před odchodem do Severní Ameriky 85 startů v nejvyšší soutěži.

Jakmile dostal v zámoří zelenou, vydal se do Evropy. "Bylo to celkem hektické. Musel jsem letět přes Istanbul, kde jsem měl 25 minut na přestup a běžel jsem přes celé letiště. Ještě mi ani nepřišly hokejky a mám ty, se kterými jsem hrál v Chomutově. Ale je to pořád lepší, než kdyby mi nepřišla výstroj," prozradil Lauko.

Se svou letošní formou je spokojený. Na farmě Bostonu dostává stále více prostoru a buduje si důvěru trenérů.

"Než jsem se teď zranil, cítil jsem se asi nejlíp z celé sezony. Začátek byl takový, že jsem bojoval o místo, ale pak jsem dostával větší prostor, přesilovky, oslabení a bylo to dobré. Tak doufám, že jsem nic neztratil a že se do toho dostanu rychle. I přes tu krátkou pauzu jsem dost trénoval a doufám, že budu v nejlepší kondici," řekl Lauko.

V dresu Providence si připsal čtyři góly a čtyři asistence. "Na ten čas, co dostávám, a jakou pozici tam mám, jsou se mnou spokojeni. I co se týče lidí z Bostonu. Mluvím s nimi pravidelně a můžu říct, že jsem spokojený, jak se to vyvíjí," poznamenal Lauko.

Lauko bude hrát už třetí šampionát dvacítek. "Nemáme tady takový tým jako minulý rok, abychom si řekli, že tu jsou klíčoví hráči. Všichni jsme na stejné lodi, jen tak jsme schopni udělat nějaký úspěch. Musíme být pokorní. Určitě nemůžeme vyhlásit útok na medaile, ale jít zápas od zápasu," řekl Lauko.