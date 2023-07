Útočník Lauko podepsal nový dvouletý kontrakt v NHL s Bostonem

Ilustrační foto - Trénink české hokejové reprezentace do 20 let před mistrovstvím světa v Ostravě a Třinci, 19. prosince 2019 ve Frýdku-Místku. Útočník Jakub Lauko.

Ilustrační foto - Trénink české hokejové reprezentace do 20 let před mistrovstvím světa v Ostravě a Třinci, 19. prosince 2019 ve Frýdku-Místku. Útočník Jakub Lauko. ČTK/Pryček Vladimír

Boston - Český hokejový útočník Jakub Lauko podepsal v NHL jako chráněný volný hráč novou dvouletou smlouvu s Bostonem celkem na 1,575 milionu dolarů. V nadcházející sezoně bude jeho kontrakt dvoucestný a v ročníku 2023/24 jednocestný. Informoval o tom klubový web Bruins.

Třiadvacetiletý odchovanec Chomutova v uplynulé sezoně v NHL debutoval. Za nejlepší tým základní části odehrál 23 zápasů a připsal si sedm bodů za čtyři branky a tři asistence. V play off, v kterém Bruins vypadli v prvním kole s Floridou po porážce 3:4 na zápasy, dostal příležitost ve třech duelech a zaznamenal jednu přihrávku.

V AHL v Providence měl v 35 duelech dlouhodobé soutěže na kontě 17 bodů za 10 tref a sedm asistencí. V jednom duelu play off nebodoval.

Laukovi skončil tříletý nováčkovský kontrakt. V příští sezoně si při pobytu v prvním týmu může vydělat 775 tisíc dolarů ročně, pokud by hrál na farmě, měl by příjem 200 tisíc dolarů. V dalším ročníku bude brát 800 tisíc dolarů bez ohledu na to, jestli bude v kádru Bruins nebo v AHL.

Boston si vybral Lauka na draftu v roce 2018 ze 77. místa. V AHL má na kontě v základní části za čtyři sezony 134 utkání a 61 bodů za 23 branek a 38 přihrávek. Ve třech duelech play off vstřelil jeden gól. V české extralize má na kontě za Chomutov a Karlovy Vary 110 utkání a 24 bodů za 11 gólů a 13 asistencí.

V Bruins je z šestičlenné české kolonie z minulé sezony pod kontraktem stejně jako kanonýr David Pastrňák, další útočník Pavel Zacha a obránce Jakub Zbořil. Forvardi David Krejčí a Tomáš Nosek jsou v pozici nechráněných volných hráčů. Sedmatřicetiletý Krejčí se ještě nerozhodl o pokračování kariéry, pokračování Noska v Bostonu označil generální manažer Bruins Don Sweeney za nepravděpodobné.