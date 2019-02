Zlín - Hokejový útočník Dominik Lakatoš se vrací z hostování ve Zlíně do Liberce. Jednadvacetiletý odchovanec Bílých Tygrů přišel na jih Moravy v polovině listopadu a měl setrvat v kádru Beranů do konce sezony. Severočeský klub ale uplatnil dohodu, která mu umožnila stáhnout si Lakatoše do konce ledna zpět.

V dresu Zlína si Lakatoš připsal ve 22 zápasech 13 bodů za čtyři branky a devět asistencí. Předtím v sezoně za Liberec sehrál 17 duelů a zaznamenal čtyři přihrávky.

"Výrazně nám zvedl produktivitu a prosadil se rovněž v koncovce. Zanechal u nás velmi dobrý dojem a není vyloučeno, že v budoucnu navážeme na tuto skvělou spolupráci," řekl klubovému webu jednatel a sportovní manažer Zlína Jiří Šolc.

Lakatoš v extralize odehrál 205 utkání a připsal si v nich 91 bodů za 41 gólů a 50 přihrávek. Za Zlín nastoupil naposledy v dnešní dohrávce 40. kola v Třinci, kde Berani prohráli 1:2. Za Bílé Tygry by mohl hrát už v pátek proti Pardubicím.