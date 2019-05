Útočník Kozák po vydařeném jaru v Liberci posílil Spartu

Praha - Fotbalová Sparta získala útočníka Libora Kozáka, který na jaře sezony působil v Liberci. Devětadvacetiletý reprezentant s pražským klubem podepsal dvouletou smlouvu. Sparta má už druhou posilu pro příští sezonu, před týdnem koupila norského obránce Andrease Vindheima z Malmö.

Kozák se na konci ledna vrátil do Česka po jedenáctiletém působení v Itálii a Anglii. Bývalý hráč Lazia Řím nebo Aston Villy za Liberec ve 14 ligových zápasech zaznamenal sedm branek a byl nejlepším střelcem týmu. Dobrá forma opavskému odchovanci vynesla i návrat do reprezentace. Trenér Jaroslav Šilhavý dnes nominoval Kozáka pro domácí zápasy kvalifikace mistrovství Evropy s Bulharskem a Černou Horou.

"Po půlroce v Liberci jsem uvažoval, co dál. Sparta byla pro mě nejlepší volba. Sešel jsem se s (sportovním ředitelem) Tomášem Rosickým, kterého znám, a ten mi řekl, jaký se tady buduje projekt. Domluva potom byla rychlá," řekl Kozák pro klubový web.

Rosický byl s Kozákem v kontaktu několik měsíců. "Jsem moc rád, že se Libor stává hráčem Sparty. Je to pracovitý, týmový hráč a zkušený gólový útočník s výborným výběrem místa ve vápně," konstatoval sportovní ředitel Sparty.

"Zároveň je to pro nás osobnost na hřiště i do kabiny, od které se naši mladí útočníci mohou učit. Ve své kariéře musel překonat hodně překážek a jen tím potvrdil, že je to bojovník, který má silný charakter a touhu vítězit. Přesně takové typy nyní potřebujeme," doplnil Rosický.

Kozák v 19 letech odešel z Opavy do Lazia Řím. Následně hostoval v Brescii, poté se do klubu z italské metropole vrátil a v sezoně 2012/13 se stal nejlepším střelcem Evropské ligy. V září 2013 vytáhlý útočník přestoupil do Aston Villy, kde jeho kariéru přibrzdily zlomenina holenní i lýtkové kosti a následné potíže s kotníkem. V létě 2017 se Kozák vrátil do Itálie a působil v druholigových týmech Bari a Livornu. S Libercem podepsal půlroční smlouvu s opcí, kterou však nevyužil.