New York - Útočník Ondřej Kaše zaznamenal ve 134. zápase v NHL první hattrick, kterým ve středečním duelu pomohl k výhře hokejistů Anaheimu 6:3 nad Dallasem. Třiadvacetiletý rodák z Kadaně se podruhé za sebou dočkal ocenění pro největší hvězdu večera, jelikož dokázal navázat na tříbodové představení proti New Jersey. V neděli se gólem a dvěma přihrávkami podílel na triumfu 6:5 po samostatných nájezdech.

Kaše si rozdělil branky do jednotlivých třetin. Prvním gólem v sedmé minutě poslal Ducks do vedení. Forvard Pontus Aberg zachytil špatnou rozehrávku Stars a přihrál do mezikruží přesně zakončujícímu Kašemu. V prostřední části otočil Dallas třemi zásahy průběh utkání.

V 37. minutě vstřelil Kaše kontaktní gól. Kapitán Ryan Getzlaf přetlačil v souboji u mantinelu obránce Romana Poláka a nahrál na levý kruh Kašemu, jenž umístil střelu pod pravé rameno brankáře Bena Bishopa. Pro třiatřicetiletého Getzlafa šlo o 900. bod v NHL.

Hattrick český hokejista završil v 51. minutě, kdy se k němu odrazil puk a Kaše z pokleku našel mezírku u Bishopovy pravé tyče. Následně přidal Anaheim další tři trefy. Kaše, který před sezonou podepsal s kalifornským celkem tříletou smlouvu, si z utkání odnesl i čtyři kladné body do statistiky plus/minus. Čtyřmi body za branku a tři nahrávky a celkem pěti plusovými body zazářil bek Brandon Montour.

Nejlepším hráčem zápasu byl vyhlášen i útočník Tomáš Nosek, který zařídil rozhodujícím gólem vítězství Vegas 3:2 na ledě New York Islanders. Třetí branka pardubického rodáka v ročníku přišla ve 44. minutě za stavu 2:2.

Útočník Golden Knights Ryan Carpenter obral u hrazení zadáka Ryana Pulocka o puk a nabil Oscaru Lindbergovi na střelu z první z levého kruhu. Brankář Robin Lehner vyrazil jeho pokus pouze před sebe, Nosek následně využil nedorozumění mezi ním a obráncem Thomasem Hickeym a doklepl kotouč do sítě.

"Viděl jsem, že je puk volný, takže jsem se chtěl dostat pod Hickeyho hokejku. Mám pocit, že jsem nejdříve trefil ji, pak tyčku a nakonec dorazil kotouč do sítě," prohlásil Nosek. "Nebyl to náš nejlepší zápas, ale je skvělé si připsat takové vítězství," dodal pětadvacetiletý loňský vítěz Calder Cupu, trofeje pro nejlepší klub farmářské AHL.

Parádní obrat se povedl Calgary, které ještě v 59. minutě prohrávalo s Philadelphií 3:5, ale nakonec uspělo 6:5 v prodloužení. Útočník vítězného celku Matthew Tkachuk se blýskl čtyřmi nahrávkami.

Gólman Flames David Rittich vychytal devátou výhru v ročníku, přestože do zápasu naskočil až od třetího dějství za nepříznivého skóre 3:4. Byl však u vítězné akce utkání. Odchovanec Jihlavy inkasoval jednou z pěti střel, brankář Flyers Michal Neuvirth zůstal na střídačce.

V dresu Philadelphie si připsali po asistenci bek Radko Gudas i forvard Jakub Voráček, který bodoval v šestém zápase po sobě. Útočník Calgary Michael Frolík vynechal jedenáctý duel v řadě.

Chicago porazilo Pittsburgh 6:3 a ukončilo sérii osmi nezdarů. Kapitán Blackhawks Jonathan Toews zaznamenal tři body za gól a dvě přihrávky. Všechny branky Penguins obstaral útočník Bryan Rust.

Výsledky NHL:

NY Islanders - Vegas 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky: 4. Beauvillier, 32. Pelech - 1. Marchessault, 37. W. Karlsson, 44. Nosek. Střely na branku: 25:17. Diváci: 9182. Hvězdy zápasu: 1. Nosek (Vegas), 2. Barzal (NY Islanders), 3. W. Karlsson (Vegas).

Calgary - Philadelphia 6:5 v prodl. (1:0, 2:4, 2:1 - 1:0)

Branky: 31. a 60. Monahan, 10. Bennett, 26. Giordano, 59. R. Andersson, 61. J. Gaudreau - 27. a 52. Couturier (na první Voráček), 21. Sanheim, 26. J. van Riemsdyk, 28. Weise (Gudas). Střely na branku: 41:19. Brankář David Rittich (Calgary) odchytal 18:39 minut, inkasoval jednou z pěti střel a měl úspěšnost zákroků 80 procent. Diváci: 17.763. Hvězdy zápasu: 1. Monahan (Calgary), 2. Couturier (Philadelphia), 3. M. Tkachuk (Calgary).

Chicago - Pittsburgh 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

Branky: 15. Martinsen, 18. Seabrook, 36. DeBrincat, 44. Krüger, 59. Toews, 60. Saad - 19., 26. a 40. Rust. Střely na branku: 29:43. Diváci: 21.232. Hvězdy zápasu: 1. Martinsen, 2. Krüger (oba Chicago), 3. Rust (Pittsburgh).

Anaheim - Dallas 6:3 (1:0, 1:3, 4:0)

Branky: 7., 37. a 51. O. Kaše, 53. Montour, 54. Silfverberg, 60. H. Lindholm - 27. Heiskanen, 29. Comeau, 32. Radulov. Střely na branku: 36:29. Diváci: 16.810. Hvězdy zápasu: 1. O. Kaše, 2. Getzlaf, 3. Silfverberg (všichni Anaheim).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 32 24 1 7 130:91 49 2. Toronto 31 21 1 9 113:85 43 3. Buffalo 31 18 4 9 95:91 40 4. Boston 31 17 4 10 85:79 38 5. Montreal 31 15 5 11 97:101 35 6. Detroit 32 14 4 14 93:107 32 7. Ottawa 32 13 4 15 106:125 30 8. Florida 29 11 6 12 96:105 28

Metropolitní divize:

1. Washington 30 18 3 9 112:92 39 2. Columbus 30 16 2 12 102:102 34 3. NY Islanders 30 14 4 12 85:88 32 4. Pittsburgh 30 13 6 11 101:98 32 5. NY Rangers 30 14 3 13 88:98 31 6. Carolina 29 13 4 12 72:81 30 7. Philadelphia 29 12 4 13 91:107 28 8. New Jersey 29 10 6 13 88:105 26

Západní konference:

Centrální divize:

1. Nashville 31 20 1 10 98:78 41 2. Winnipeg 30 19 2 9 107:83 40 3. Colorado 31 17 5 9 112:94 39 4. Dallas 31 16 3 12 86:84 35 5. Minnesota 30 16 2 12 95:88 34 6. St. Louis 29 11 4 14 82:97 26 7. Chicago 33 10 5 18 93:124 25

Pacifická divize:

1. Calgary 32 20 2 10 113:90 42 2. Anaheim 33 17 5 11 87:97 39 3. San Jose 32 16 5 11 102:98 37 4. Vegas 33 18 1 14 99:93 37 5. Edmonton 31 17 2 12 88:91 36 6. Vancouver 33 14 3 16 98:111 31 7. Arizona 29 13 2 14 76:80 28 8. Los Angeles 32 11 2 19 71:98 24