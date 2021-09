Útočník Kadlec podepsal smlouvu v Mladé Boleslavi, už trénuje s prvním týmem

Mladá Boleslav - Bývalý reprezentant Václav Kadlec, který se snaží o návrat k fotbalu po vleklých problémech s kolenem, podepsal roční smlouvu s Mladou Boleslaví. Ve středočeském klubu začal trénovat před měsícem v rezervním mužstvu, nyní už se připravuje s prvním týmem kouče Karla Jarolíma. Mladoboleslavský celek informoval o podpisu kontraktu na svém webu.

"Jsem rád, že koleno drží, a když bych vyběhl do ligového zápasu, byl bych v tu chvíli nejšťastnějším hráčem na hřišti. Zahrát si ještě ligu, to bych opravdu chtěl. Když jsem se dostal do kádru áčka, bylo by blbý tak nepřemýšlet. Přeji si být především zdravý, fotbal mě stále baví, možná víc než dříve, protože možnosti hrát ho si nyní vážím," uvedl Kadlec.

Devětadvacetiletý útočník kvůli potížím s kolenem, s kterým absolvoval několik operací, ukončil kariéru loni v únoru jako hráč pražské Sparty. "V tu chvíli mě vůbec nenapadlo, že bych ještě někdy hrál fotbal. Užíval jsem si rodinný život a přemýšlel, co budu dělat dál," prohlásil Kadlec.

Následně začal nastupovat za Červené Janovice v třetí třídě po boku Tomáše Řepky, Romana Bednáře či Martina Jiránka. "Postupem času jsem zjistil, že opakovaně operovaná noha drží," konstatoval Kadlec.

"S agentem Paskou jsme zvažovali, kde bych se měl pokusit o restart fotbalové kariéry. Navrhnul jsem Mladou Boleslav z několika důvodů, mezi kterými byla krátká dojezdová vzdálenost z kraje Prahy, kde bydlím, znalost hráčů ať už ze Sparty, nebo reprezentace, a také trenérská osobnost pana Jarolíma, se kterým jsem se potkal v reprezentaci," uvedl pražský rodák.

V sprnu se začal připravovat s mladoboleslavským "béčkem". "První týden byl tvrdý, ale potom už to bylo dobrý. To mě utvrdilo v tom, že to můžu zkusit. Dříve koleno oteklo jako baňka už po jednom tréninku," podotkl Kadlec.

Odchovanec Bohemians 1905 odehrál za Spartu 162 zápasů, v nichž dal 50 gólů. Se Spartou získal dva mistrovské tituly. Před osmi lety odešel za téměř 100 milionů korun do Frankfurtu a v bundeslize si připsal v 30 utkáních šest branek. Zahrál si také za dánský Midtjylland.

V reprezentaci Kadlec nastoupil k 16 duelům a čtyřikrát skóroval. V roce 2010 se v 18 letech a čtyřech měsících díky gólu při kvalifikační výhře 2:0 v Lichtenštejnsku stal nejmladším střelcem v historii národního mužstva.