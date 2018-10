St. Louis (USA) - Útočník Dmitrij Jaškin se v NHL stěhuje ze St. Louis do Washingtonu. Letošní vítěz Stanleyova poháru získal českého hokejistu z listiny volných hráčů, kam jej Blues museli zařadit před plánovaným přesunem na farmu do San Antonia do nižší AHL.

Odchovance Vsetína a bývalého hráče pražské Slavie draftovalo St. Louis v roce 2011 ve druhém kole na 41. místě. V NHL mění Jaškin dres poprvé. Pětadvacetiletý rodák z Omsku v červenci uzavřel s Blues novou roční jednocestnou smlouvu na 1,1 milionu dolarů. V přípravě nastoupil ve čtyřech zápasech, připsal si dvě asistence a obdržel čtyři trestné minuty.

V minulém ročníku nasbíral Jaškin v dresu St. Louis v 76 zápasech 17 bodů za šest branek a 11 asistencí. Na kontě má v NHL dohromady 266 utkání a 61 bodů (25+36). Ve 14 duelech play off zaznamenal dvě branky a stejný počet asistencí.

V české reprezentaci se Jaškin představil na Světovém poháru v Torontu v roce 2016 i na letošním mistrovství světa v Dánsku, kde byl se sedmi body za čtyři góly a tři asistence druhým nejproduktivnějším hráčem týmu.