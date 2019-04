Liberec - Hokejisté Liberce vykročili do semifinálové série s obhájcem titulu Kometou Brno vítězně. Utkání plné zvratů rozhodl Petr Jelínek a stal se tak hlavním hrdinou. O velmi důležitý gól se ale postaral také další liberecký útočník Libor Hudáček, který i s trochu kuriózním úchopem hole vyrovnal ve druhé třetině na 2:2. Právě díky tomuto gólu měli Bílí Tygři opět pevnější led pod nohama.

"Byl jsem tam v souboji o kotouč po buly. Podařilo se mi ho dostat dopředu a už jsem neměl čas na to, abych si chytil hůl standardně. I přesto jsem zkusil vystřelit, protože jsem tam viděl malou mezírku. Hostující brankář byl na kolenou a hodně dole a mně se povedlo o jeho záda dostat puk do branky," popsal svou branku Hudáček.

Jeho trefa byla sice šťastná, podle slov autora však ne tak úplně náhodná. "Přiznám se, že podobné střely z úhlu zkouším i na tréninku. Vždy si po jeho skončení vezmu několik puků a zkouším střílet z různých pozic. Dnes to přineslo své ovoce," pochvaloval si centr první útočné formace Bílých Tygrů.

Domácí do zápasu vlétli a hned od prvních minut se tlačili dopředu. I přesto, že si vypracovali velké množství šancí, svítil na ukazateli skóre po první třetině nerozhodný stav 1:1. "První třetina byla z naší strany výborná a měli jsme řadu dobrých šancí, Čiliak je ale výborně pochytal. Sice jsme mohli vést o dva tři góly, ale to samé si říkal celé čtvrtfinále s Brnem Hradec Králové. My jsme byli trpěliví a zkrátka čekali na to, kdy využijeme další šanci," líčil slovenský reprezentant.

"Myslím si, že celkově jsme většinu zápasu měli pod kontrolou a ve svých rukách. Samozřejmě tam byl nějaký malý výpadek, který dokázala Kometa hned potrestat. Ale i přesto si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě," uvedl držtel stříbrné medaile ze světového šampionátu v roce 2012.

Liberečtí byli po základní části nejlepším týmem ve využívání přesilových her. Svoji sílu v této činnosti Severočeši ukázali také v prvním semifinále, když v početní výhodě vstřelili dvě branky, včetně vítězného gólu kapitána Jelínka.

"Přesilovky nám fungují. Měli jsme nejlepší úspěšnost v lize, takže nemáme co měnit, prostě si stále jedeme to svoje. Jsme rádi, že nám to tam dnes v přesilovce dvakrát padlo, protože právě tyto situace jsou v play off klíčem k úspěchu," prohlásil rodák ze Spišské Nové Vsi.

Bílí Tygři si tak v semifinále připsali první bod. Série bude pod Ještědem pokračovat druhým duelem ve čtvrtek. "Zítra je nový den a uvidíme, s čím na nás soupeř vyrukuje. My se pokusíme na náš dnešní výkon navázat. Drobná psychická výhoda je na naší straně, určitě se nám bude lépe regenerovat. Očekávám však další velkou bitvu," předpověděl Hudáček.