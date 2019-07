Útočník Hložek podepsal s fotbalisty Sparty tříletý kontrakt

Praha - Šestnáctiletý útočník Adam Hložek podepsal s vedením fotbalistů Sparty tříletou smlouvu, což je maximální doba, kterou klub hráči do 18 let může nabídnout. Letenští o tom informovali na svém webu.

"Jsem moc rád, že jsem podepsal se Spartou novou smlouvu. Doufám, že nová sezona bude o dost lepší, než byla ta minulá z pohledu týmového i mého," řekl pro klubový web Hložek, který 25. července oslaví sedmnáctiny.

"Je to výborný dárek k narozeninám, ale moje motivace zůstávají stejné. Mým cílem je získat se Spartou titul," dodal Hložek, který loni v listopadu debutoval v lize jako nejmladší hráč Pražanů v historii. Za Letenské nastoupil v nejvyšší soutěži ke 20 duelům, v nichž se trefil třikrát.

"Adam Hložek je velký talent nejen Sparty, ale celého českého fotbalu. Nesmíme ale zapomínat na to, že je to stále velmi mladý kluk, kterému bude teprve sedmnáct let. Potřebuje od nás všech čas, což je potřeba zdůraznit obzvlášť v dnešní době, kdy téměř nikdo nemá dostatek trpělivosti," prohlásil sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

"Adam musí přirozeně dospívat a rozvíjet se. Jako člověk i jako fotbalista. Chceme se podílet na tom, aby byl jeho hráčský i osobnostní vývoj nadále postupný. Těšíme se, že budeme nadále společně pracovat na tom, že z Adama vyroste úspěšný hráč. Má pro to totiž ty nejlepší předpoklady," dodal bývalý hráč Sparty, Dortmundu a Arsenalu.