Útočník Faksa pomohl gólem Dallasu k výhře nad Columbusem

New York - Hokejový útočník Radek Faksa se v NHL gólem podílel na výhře Dallasu nad Columbusem 5:0. Sedmadvacetiletý český reprezentant skóroval podruhé v sezoně, prosadil se v 60. minutě, kdy v oslabení z brejku prostřelil střídajícího finského brankáře Veiniho Vehviläinena.

Finalisté posledního Stanley Cupu zvládli úvod utkání, ve čtvrté minutě vedli nad Columbusem už 2:0. Další branky padly až po polovině utkání, ale Dallas si výhru pohlídal. Skóre uzavřel 41 sekund před koncem Faksa, který dojel vyhozený kotouč a střelou zápěstím prostřelil v NHL debutujícího Vehviläinena.

Český útočník Filip Chytil pomohl hokejistům New York Rangers gólem a přihrávkou k výhře 6:3 na ledě New Jersey a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Premiérovou trefou v sezoně přispěl k druhé výhře Rangers na ledě Devils ve třech dnech a třetímu vítězství v NHL za sebou i obránce Libor Hájek.

V týmu domácích se do statistik zapsal Pavel Zacha, který v první třetině přihrál P.K. Subbanovi, jenž snížil na 1:2. Domácí vzápětí vyrovnali, po Chytilově asistenci ale ještě do přestávky poslal hosty znovu do vedení Kevin Rooney. Krátce po pauze zvýraznil náskok Hájek a ve třetí třetině přidal pátý gól hostů Chytil. Na snížení Devils pak odpověděl střelou do prázdné brány v závěru Ryan Strome a New Jersey prohrálo popáté v řadě.

V dresu Philadelphie si dvanáctou asistenci v sezoně připsal Jakub Voráček, po jehož přihrávce Shayne Gostisbehere poslal hosty na ledě Pittsburghu do vedení 3:2. Domácí pak ale dvěma góly skóre otočili na konečných 4:3.

Statistika sobotních zápasů NHL: -------- Vancouver - Toronto 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) Branky: 5. Boeser, 49. Horvat, 50. J. T. Miller, 57. Höglander - 16. Tavares, 24. Vesey. Střely na branku: 31:39. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Boeser, 2. Horvat, 3. J. T. Miller (všichni Vancouver). Arizona - Minnesota 5:2 (0:2, 2:0, 3:0) Branky: 47. a 60. Pitlick, 22. Crouse, 34. Chychrun, 44. Garland - 15. Dumba, 16. Greenway. Střely na branku: 31:34. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Garland, 2. Pitlick, 3. Chychrun (všichni Arizona). Colorado - Anaheim 4:5 v prodl. (0:1, 2:1, 2:2 - 0:1) Branky: 38. a 47. Rantanen, 33. O'Connor, 47. Saad - 25. a 54. Terry, 6. Rakell, 58. Shattenkirk, 62. Getzlaf. Střely na branku: 33:27. Bez diváků. Dallas - Columbus 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) Branky: 3. Dickinson, 4. Pavelski, 34. Heiskanen, 50. Hintz, 60. Faksa. Střely na branku: 26:21. Diváci: 4203 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. Heiskanen, 3. Hintz (všichni Dallas). Los Angeles - St. Louis 4:3 v prodl., (1:3, 2:0, 0:0 - 1:0) Branky: 14. a 39. Kopitar, 40. Luff, 62. A. Kempe - 1. Perron, 5. N. Walker, 12. R. O'Reilly. Střely na branku: 34:25. 1. Kopitar, 2. A. Kempe (oba Los Angeles), 3. B. Schenn (St. Louis). Montreal - Winnipeg 7:1 (1:0, 4:0, 2:1) Branky: 32.a 35. Gallagher, 16. J. Anderson, 28. Toffoli, 37. Armia, 45. Byron, 49. Petry - 52. Perreault. Střely na branku: 28:29. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Gallagher, 2. Toffoli, 3. Tatar (všichni Montreal). Edmonton - Calgary 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) Branky: 38. Puljujärvi, 47. Yamamoto, 57. McDavid - 15. J. Gaudreau, 42. Hanifin. Střely na branku: 33:36. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. McDavid (Edmonton), 2. Lindholm (Calgary), 3. Yamamoto (Edmonton). San Jose - Vegas 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) Branky: 26. a 37. Tuch 16. Mark Stone, 52. R. Smith. Střely na branku: 24:32. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. M.-A. Fleury, 2. Tuch, 3. Pietrangelo (všichni Vegas). New York Islanders - Buffalo 5:2 (0:1, 4:0, 1:1) Branky: 24. Barzal, 26. Nelson, 29. Clutterbuck, 36. Mayfield, 43. Lee - 1. Bryson, 41. Reinhart. Střely na branku: 29:22. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Mayfield, 2. Barzal, 3. Lee (všichni New York Islanders). New Jersey - New York Rangers 3:6 (2:3, 0:1, 1:2) Branky: 15. Subban (Zacha), 16. Malcev, 58. Bastian - 8. a 59. Strome, 3. Fox, 18. Rooney (Chytil), 22. Hájek, 49. Chytil. Střely na branku: 27:28. Diváci: 1800 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Chytil, 2. Fox, 3. Rooney (všichni New York Rangers). Pittsburgh - Philadelphia 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) Branky: 8. Malkin, 19. Rust, 39. Aston-Reese, 51. McCann - 7. Konecny, 22. Hayes, 33. Gostisbehere (Voráček). Střely na branku: 27:22. Diváci: 2800 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. Tanev, 3. Laughton (všichni Pittsburgh). Nashville - Florida 2:6 (1:1, 0:3, 1:2) Branky: 6. Tolvanen, 41. Arvidsson - 32., 39. a 57. Acciari, 20. Ekblad, 22. Huberdeau (Gudas), 55. Vatrano. Střely na branku: 30:32. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Acciari, 2. Ekblad (oba Florida), 3. F. Forsberg (Nashville).