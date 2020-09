Útočník Chlapík z Ottawy posílil Spartu, dohodl se na měsíc

Praha - Hokejový útočník Filip Chlapík, který dosud působil v Ottawě v NHL a na její farmě v Belleville v AHL, posílil pražskou Spartu. Dohodl se na měsíční výpomoci a bude hrát už dnes v předehrávce 19. kola extraligy na ledě Liberce. Třiadvacetiletému rodákovi z Prahy skončila se Senators tříletá nováčkovská smlouva a může se stát 9. října chráněným volný hráčem.

"Jeho hlavní charakteristika mluví za sebe - je to sparťan hrající v NHL. Navíc stále mladý kluk. Po odchodu Marka Kvapila se nám v útoku uvolnilo místo, Filip může zvýšit konkurenci v elitních formacích," řekl klubovému webu sportovní manažer Sparty Petr Ton.

Ottawa draftovala Chlapíka v roce 2015 ve druhém kole na 48. pozici. Na kontě má v NHL celkem 56 zápasů, pět branek a šest asistencí. "Hraje zadarmo, chce se ukázat našim fanouškům. Je moc rád za šanci a za to, že se může připravovat se Spartou a pomoci týmu," doplnil Ton. Chlapík už se Spartou trénoval od minulého týdne.

V uplynulé sezoně sehrál Chlapík za Ottawu 31 duelů a zaznamenal tři branky a stejný počet asistencí. V AHL za Belleville si připsal ve 37 duelech 22 bodů (10+12).

S hokejem začínal ve Slavii a přes Letňany a Liberec přišel v roce 2013 do Sparty. Hned po sezoně se vydal do kanadské QMJHL do celku Charlottetown Islanders, kde působil majitel stříbrné medaile z mistrovství světa osmnáctek z roku 2014 tři roky.