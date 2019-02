Gävle (Švédsko) - Český hokejový reprezentant Rudolf Červený dohraje sezonu ve švédském celku Brynäs IF. Devětadvacetiletý útočník doposud hrál za Slovan Bratislava v KHL. Slovenský tým již nemá šanci postoupit do play off a Červený se stal dalším hráčem, kterého klub uvolnil.

"Těšíme se na to, že nám pomůže v play off. Je to hráč národního týmu, který nedávno startoval na Švédských hrách a v uplynulých sezonách hrál za reprezentaci. Dostali jsme na něj dobré reference a věříme, že je to hráč, který zvýší sílu našeho týmu," uvedl sportovní ředitel klubu Andreas Dackell na klubovém webu.

Červený odehrál poslední zápas za Slovan ve středu, kdy se gólem podílel na výhře nad Dinamem Minsk. V KHL v aktuální sezoně odehrál 57 utkání s bilancí jedenácti branek a dvanácti asistencí. Odchovanec Českých Budějovic hrál až do minulé sezony extraligu za Hradec Králové, jako junior působil dva roky v zámoří.

V Brynäs se Červený potká s krajanem Robertem Kousalem a podle Dackella by měli nastupovat v jednom útoku. Premiérový start ve švédské lize by si měl připsat v sobotu proti Timře.