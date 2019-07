Útočník Černý v Nizozemsku přestoupil z Ajaxu do Utrechtu

Utrecht (Nizozemsko) - Fotbalista Václav Černý přestoupil z Ajaxu Amsterodam do jiného nizozemského klubu Utrechtu. Jednadvacetiletý útočník v novém působišti podepsal smlouvu na tři roky s opcí.

"Moc se těším na novou výzvu v Utrechtu a na spolupráci s trenérem (Johnem) van den Bromem. Doufám, že jeho důvěru splatím dobrými výkony," uvedl Černý pro web agentury Nehoda Sport, která ho zastupuje.

Černý přišel do Ajaxu jako šestnáctiletý na přelomu let 2013 a 2014. Ve slavném nizozemském klubu se odchovanec Příbrami zařadil do vyhlášené mládežnické akademie a v srpnu 2015 debutoval v A-týmu. Za něj ve 29 soutěžních zápasech zaznamenal čtyři góly a šest asistencí.

Jeden z největších českých talentů posledních let s Ajaxem prodloužil kontrakt do června 2020, ale jeho slibně rozjetou kariéru zbrzdilo hlavně předloňské zranění kolena, po kterém nehrál jedenáct měsíců. V minulé sezoně Černý za první mužstvo nastoupil jen ve třech pohárových duelech, jinak působil v rezervě.

Na úvod letní přípravy se sice blýskl hattrickem, ale vnitřně už byl smířený s tím, že spíše Ajax opustí. "Myšlenkami jsem byl tam, aby se už pohnul ten přestup. Že zůstanu v Ajaxu a budu bojovat o šanci, to už jsem v té chvíli vůbec neřešil," uvedl Černý.

Mrzelo ho, že v uplynulé sezoně za první tým Ajaxu, který prošel do semifinále Ligy mistrů, nehrál. "Byly to smíšené pocity. V tu dobu jsem byl pořád jen půl roku od návratu po těžkém zranění, takže jsem byl rád, že jsem vůbec mohl hrát za Jong (rezervu), ale byl jsem prostě na nesprávném hřišti. Samozřejmě měli jsme neuvěřitelný tým a všechno klaplo, jak mělo, ty šance logicky tedy nepřicházely, tohle si dobře uvědomuju. Ale stále tvrdím, že po tom zranění jsem se vrátil ještě připravenější a nějakou šanci jsem si zasloužil. Proto se na to vzpomíná trochu bolestně," řekl Černý.

Odchod z Ajaxu ale jako zklamání nebere. "Beru to jednoznačně jako novou kapitolu, fotbalovou i životní. Byl jsem v Ajaxu skoro šest let, je to přece jen kus fotbalového života. Byl to takový můj začátek kariéry, dlouhá doba, ale těším se na novou výzvu a na to, až to tady v Utrechtu konečně začne. Myslím, že teď konečně můžu říct, že jsem opravdu šťastný, stoprocentně," uvedl Černý.

"V sobotu jsem se loučil s lidmi v klubu. Ano, bylo to šest let a v hlavě to máš, s lidmi tady jsem si vytvořil blízký vztah. Znám se fakt se všemi a v tu chvíli člověku dojde, že už tu nebude. Ale i tak u mě převažují pozitiva, že pokud si za tím správně půjdu, můžu v Utrechtu znovu nastartovat svou kariéru," dodal Černý.

Utrecht v minulé sezoně skončil v nizozemské lize na šestém místě a v létě ho čeká předkolo Evropské ligy. Kouč Van den Brom chtěl Černého už v Alkmaaru. "Náš záměr byl, aby Vašek zůstal ve známém prostředí Eredivisie a Utrecht považujeme za ideální klub pro další rozvoj Vaškovy fotbalové kariéry," řekl David Nehoda. "Přes velký zájem mnoha jiných klubů jsme od počátku preferovali Utrecht právě kvůli osobě trenéra Van den Broma. Ten o Vaška dlouhodobě usiloval již v předchozích angažmá," dodal Černého agent.