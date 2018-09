St. Louis - Český hokejový útočník Adam Musil, který má i kanadské občanství, se přesunul z přípravného kempu St. Louis na farmu do San Antonia. V nižší AHL strávil jednadvacetiletý mladší syn bývalého reprezentačního obránce Františka Musila a vnuk legendy Jaroslava Holíka už celý minulý ročník. Na premiéru v NHL stále čeká.

V přípravě sehrál Musil za Blues dva zápasy a nebodoval. V uplynulé sezoně si v 54 utkáních za San Antonio připsal 11 bodů za tři branky a osm asistencí. V přípravě na květnové mistrovství světa v Dánsku debutoval i v české reprezentaci a v osmi utkáních zaznamenal gól a dvě přihrávky.

St. Louis si rodáka z kanadské Delty vybralo v roce 2015 v pátém kole draftu. V AHL už Musil nastoupil na konci ročníku 2016/17 po příchodu z Red Deer z juniorské WHL. Za Chicago Wolves ve dvou duelech základní části nebodoval a v šesti utkáních play off si připsal tři góly a dvě asistence.

V mládežnických výběrech původně oblékal dres Kanady, ale nakonec se rozhodl pro české barvy a na přelomu let 2016 a 2017 se představil na mistrovství světa hráčů do 20 let v Montrealu. Musilův o čtyři roky starší bratr David, který už okusil NHL v Edmontonu, se po osmiletém působení v zámoří loni vrátil do Česka a posílil Třinec.