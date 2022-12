Utkání hvězd NBL vyhrál tým opavského kapitána Mokráně

Brno - Vítězem Utkání hvězd mužské basketbalové ligy NBL se v Brně stal tým Jacoboys kapitána Jakuba Mokráně z Opavy, který ve finále porazil Pool People Viktora Půlpána z Brna 20:17. Ve Starez Areně tleskali diváci i vítězům tří dovednostních soutěží. Střelbu trojek a smečování ovládli domácí basketbalisté Richard Bálint respektive Milan Tomáš Stráněl. Hře jeden na jednoho kraloval Mokráň, který se zároveň stal nejužitečnějším hráčem večera.

Fotogalerie

Exhibiční klání se uskutečnilo poprvé v novém formátu, v němž se střetly čtyři sedmičlenné týmy vedené předem určenými kapitány.

Zápasy se hrály na sedm minut, z nichž prvních pět bylo hrubého času. Od začátku bylo znát, že obranné povinnosti nebudou v tomto případě dominovat, naopak se hráči snažili o pětibodové střely z bodů zhruba tři metry za trojkovou linií.

Hned v prvním semifinále mezi výběry kapitánů Adama Číže z Kolína a Mokráně se dvakrát za pět bodů trefil ostrostřelec Shawn Pipes, který má i v dresu USK Praha v popisu práce střílet z dálky. Jeho přesná muška rozhodla i finálový duel. V něm ještě půl minuty před koncem vedl tým Pool People s třemi Brňany v sestavě, ale skóre otočila Pipesova druhá pětka.

"Je škoda, že pětky neplatí i v lize. I tak si to tady v Brně pěkně užívám," řekl s úsměvem 188 cm vysoký Američan.

Ve střelbě trojek zvítězil brněnský talent Bálint, který ve finále porazil Slováka Mateje Majerčáka z Opavy o jediný bod. Vítěz zaznamenal 17 bodů za 25 střel z pěti pozic během jedné minuty. "Možná jsem měl malou výhodu v tom, že jsem tady v hale doma a znám ji. Těžší asi bylo střílet ve tmě jen za svitu bodových reflektorů, na což nejsem zvyklý," řekl Bálint.

Jedničkou Utkání hvězd ve hře jeden na jednoho se stal slovenský reprezentant ve službách Opavy Mokráň, jehož rovné dva metry předčily o devět centimetrů menšího Američana Jonathana Williamse z Olomoucka. "Hodně to trénuju. Je to základ basketbalu, ale tady to nebyla žádná exhibice, ale pořádně náročná dřina," uvedl Mokráň.

Titul smečařského krále exhibičního večera získal nečekaně teprve sedmnáctiletý Stráněl, který zaujal porotu i diváky smeči, při nichž buď přeskočil své kamarády z hlediště nebo si míč při dvoutaktu prohodil pod nohou. "Pro mě bylo už velkým překvapením, že jsem byl do této soutěže nominován, mohl se jí účastnit a ukázat, co ve mně je," řekl hráč, který dosud v NBL odehrál jen 17 minut.

Utkání hvězd napsalo tečku nejen za tuzemským basketbalem roku 2022, ale i za charitativní akcí Bez faulu. Ta ve finále vynesla ve prospěch postižené Jany Hanové sumu 152.379 korun.

Utkání hvězd mužské basketbalové ligy NBL v Brně:

Semifinále (hráno na 5 minut hrubého času a 2 minuty čistého):

Adam's Family - Jacoboys 19:27, Wattbros - Pool People 20:21.

O 3. místo:

Adam's Family - Wattbros 28:26.

Finále:

Jacoboys - Pool People 20:17.

Nejužitečnější hráč:

Jakub Mokráň (Opava).

Vítězové individuálních soutěží:

Trojky: Richard Bálint (Brno).

1x1: Jakub Mokráň (Opava)

Smečování: Milan Tomáš Stráněl (Brno).