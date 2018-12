Praha - Vydařený rok 2018 zakončí český basketbal tradičním utkáním hvězd Národní basketbalové ligy. V neděli se v pražské hale Královka od 15:00 střetnou Mazáci pod vedením kapitána Lukáše Palyzy s Mladými puškami, které povede Jaromír Bohačík. Novinkou jsou kromě kapitánů také střely za pět bodů.

Vítězství obhajují Mazáci, kteří loni v Ústí nad Labem vyhráli 133:122. Popáté se proti sobě postaví výběr hráčů do 28 let a tým starších hráčů. Mazáci vyhráli třikrát a Pušky jednou. Poprvé ale základní sestavy nevybírali fanoušci, nýbrž předem vybraní kapitáni.

Palyza si k sobě zvolil další reprezentanty Jakuba Šiřinu, Vojtěcha Hrubana, Pavla Pumprlu a Pavla Houšku. Bohačík mezi Mladé pušky vybral Petra Šafarčíka, Dwaynea Benjamina, Javonteho Douglase a Ladislava Pecku.

"Je to pro mě velká zodpovědnost. Studoval jsem statistiky svých potenciálních spoluhráčů do základní pětky a doufám, že jsem vybral ty nejlepší," řekl Bohačík. "Vyhrajeme my, protože jsme Mazáci, tedy zkušenější tým, a spousta našich hráčů už se zná z předchozích působišť, tudíž naše hra bude mnohem plynulejší," prohlásil Palyza.

Zbytek sestav vybírali trenéři. Těmi jsou koučové dvou aktuálně nejlepších týmů NBL Oren Amiel z Nymburku a Levell Sanders z Pardubic.

Zajímavou novinkou je také zařazení střely v hodnotě pěti bodů, která normálně v basketbalu není. Na obou polovinách bude mezi trojkovým obloukem a půlicí čárou speciální kruh o průměru jeden metr, odkud budou koše platit za pět bodů.

"Předpokládám, že to tam občas někdo zvedne, a bylo by dobré, aby to i padlo do koše, jinak se to změní ve velkou divočinu," řekl Palyza. "Pětibodová střela je super inovace. V Nymburce trénujeme střelbu z půlky před každým zápasem, takže jsme připraveni. Věřím, že se brzy vyprofilují experti i na tuhle disciplínu," dodal Bohačík.

Za každou smeč přispěje pojišťovna Kooperativa 500 korunami na charitativní projekt České basketbalové federace Bez faulů. Smeč po náhozu bude oceněna částkou 1000 korun.

Součástí programu budou tradičně také doprovodné soutěže. O nejlepšího trojkaře se utkají Devante Wallace (Ústí), Lukáš Palyza (Olomoucko), Lamb Autrey (Děčín), Milan Stanojevič (Ostrava), Donovan Jackson (Pardubice) a liberecký mladík Lukáš Palek, který byl vyslán jako zástupce juniorské ligy.

O titul nejlepšího smečaře se střetnou Thomas Dunans (Olomoucko), Dwayne Benjamin (Pardubice), Anthony Walton (Kolín), Charles Aiken (Svitavy) a Brandon Boggs (Ostrava). Kompletně zahraniční účast bude mít také atraktivní soutěž jeden na jednoho o odměnu tisíc eur (asi 25.700 korun). Kluby do soutěže přihlásily Klinta Carlsona (Děčín), Devanteho Wallace (Ústí), Javonteho Douglase (Olomoucko), Anthonyho Waltona (Kolín), Davella Robyho (Brno), Bryce Candu (Hradec Králové), Donovana Jacksona (Pardubice) a Seana O'Briena (Svitavy).

Soupisky pro Utkání hvězd NBL:

Mazáci: Jakuba Šiřina (Opava), Lukáš Palyza (Olomoucko), Vojtěch Hruban, Pavel Pumprla (oba Nymburk), Pavel Houška (Ústí) - Roman Marko (Svitavy), Milan Stanojevič (Ostrava), Anthony Walton (Kolín), Lamb Autrey (Děčín), Tomáš Pomikálek (Děčín), Kamil Švrdlík (Pardubice), Filip Vukosavljevič (USK Praha).

Mladé pušky: Petr Šafarčík (Kolín), Jaromír Bohačík (Nymburk), Dwayne Benjamin (Pardubice), Ladislav Pecka (Ústí), Javonte Douglas (Olomoucko) - Ondřej Sehnal (USK Praha), Bryce Canda (Hradec Králové), Thomas Dunans (Olomoucko), Davell Roby (Brno), Devante Wallace (Ústí), Klint Carlson (Děčín), Šimon Puršl (Svitavy).