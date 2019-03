Brusel/Londýn - Úterní několikahodinové jednání britských brexitových vyjednavačů v Bruselu zkrachovala, napsaly dnes server Independent a agentura Reuters s odvoláním na své zdroje. Reuters rovněž cituje nejmenovaného zástupce Evropské unie, podle nějž Brusel žádný průlom do víkendu neočekává. Mluvčí Evropské komise vzápětí potvrdil, že úterní rozhovory byly "těžké" a řešení nebylo nalezeno. Britský tým se u EU snaží dosáhnout změn v takzvané irské pojistce, která je součástí smlouvy o odchodu země z EU.

Tlačí jej ale čas, neboť Spojené království má unii opustit už za 23 dní a tamní parlament kvůli sporné irské pojistce dohodu dosud neschválil.

Britský generální prokurátor Geoffrey Cox, který jednal v Bruselu spolu s ministrem pro brexitem Stephenem Barclayem, po návratu řekl televizi Sky News, že obě strany si vyměnily "silná stanoviska". Britové podle něj přišli s "velmi rozumnými návrhy". "Nyní nás čeká opravdová diskuse, rozhovory zase brzy začnou," dodal Cox.

Vzhledem k tomu, že jeho prohlášení neobsahovalo obvyklá slova o "konstruktivních rozhovorech", je podle komentátorů jasné, že úterní jednání zkrachovala.

Diplomaté podle Reuters spekulují, že pokud by se unijním a britským vyjednavačům podařilo během víkendu dosáhnout dohody, mohla by v pondělí do Bruselu zamířit premiérka Theresa Mayová, aby ji politicky podpořila. V úterý by pak o brexitové smlouvě hlasoval britský parlament.

Britové se v Bruselu snaží zajistit změny v irské pojistce, tedy záložním řešení, které má zabránit přísnému režimu na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou po brexitu. O dohodě má parlament hlasovat nejpozději do 12. března. Země má unii opustit 29. března.

Premiérka Mayová dnes podle Reuters ve snaze získat pro svou brexitovou dohodu opoziční labouristy nabídne parlamentu, odborům a podnikatelům větší slovo při jednáních o změnách zákonů týkajících se práv pracovníků po brexitu. Dolní sněmovna by podle vlády měla mít právo rozhodovat o tom, které unijní zákony o ochraně zaměstnanců by měly platit i Británii v případě, že EU své standardy zvýší.