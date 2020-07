Úterní bouřka páchala škody, tisíce lidí byly bez proudu

Praha - Úterní bouřka za sebou nechala na řadě míst polámané stromy, větve, poškozené střechy a desetitisíce domácností bez proudu. Potíže byly i v dopravě, problém zůstává na železniční trati z Brna do Žďáru nad Sázavou mezi Křižanovem a Ostrovem nad Oslavou. Silný vítr a přívalový déšť zasáhly především Moravu, hasiči a energetici pracují na odklízení škod od večerních hodin.

Bouřka v úterý večer přerušila v síti firmy E.ON dodávky elektřiny pro 70.000 domácností. Do dnešního odpoledne energetici téměř všechny poruchy osstranili. "Zbývá posledních několik málo desítek na Zlínsku a jižní Moravě," uvedla kolem 15:15 mluvčí E.ON Martina Slavíková.

Podle ní poruchy způsobily především stromy a větve, které popadaly na elektrické vedení. Od proudu to odstřihlo obyvatele nejen Zlínského, ale také Jihomoravského kraje a Vysočiny.

Ve Zlínském kraji bouře způsobila problémy s dodávkou elektřiny na Zlínsku, Uherskohradišťsku a Kroměřížsku. Vedle energetiků do terénu vyjížděli i hasiči, kteří měli v kraji nahlášeno kvůli bouřce na 250 událostí. Například na Uherskohradišťsku v Hluku od blesku chytlo pole a v Hradčovicích hořel transformátor.

V Olomouckém kraji bouřky v noci zasáhly především Hranice a okolí na Přerovsku. Krajští hasiči v souvislosti s počasím evidovali do dnešního rána zhruba 100 výjezdů a na mnoha místech jeho následky stále odstraňují.

Na Vysočině po úterní bouřce zůstalo poškozené trakční vedení na trati mezi Křižanovem a Ostrovem nad Oslavou. Opravy by měly podle Správy železnic skončit kolem 18:00, rychlíky v uvedeném úseku nyní nabírají až půlhodinové zpoždění a regionální vlaky nahrazují autobusy.

Silný vítr zasáhl v úterý i střední Čechy, bouřka region ale nezasáhla. Nicméně kvůli vyvráceným a popadaným stromům měli hasiči dvojnásobný počet výjezdů.

Jihomoravský kraj

Energetici na jihu Moravy po úterní bouřce ještě dnes odpoledne pracovali na odstraňování závad na elektrickém vedení. Ráno bylo v Jihomoravském kraji 6600 domácností bez proudu, odpoledne už jich bylo dohromady se Zlínskem méně než 100. Informovala o tom mluvčí energetické společnosti E.ON Martina Slavíková.

Bezprostředně po bouřce bylo bez proudu v kraji 19.000 domácností. Před polednem se jejich počet snížil na 3000. Mluvčí uvedla, že pokud půjde vše podle plánu, všechny zbylé opravy v síti by energetici měli dokončit dnes.

Jihomoravští hasiči likvidovali následky bouřky provázené silným větrem do půlnoci, pokračovali dnes dopoledne. Pomáhali u 140 případů, většinou odstraňovali nebezpečně nahnuté nebo vyvrácené stromy a zlomené větve.

Ještě dopoledne pomáhali ve zřejmě nejpostiženější obci v kraji, Vlasaticích na Brněnsku, kde odstraňovali spadané stromy a provizorně zakrývali poškozené střechy rodinných domů. "Poškozených střech je v obci několik desítek. Poškozená byla i tamní solární elektrárna," řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Úterní bouřka zaměstnala i brněnské strážníky. "Ve spolupráci s ostatními bezpečnostními složkami odklízeli poházené kontejnery na odpadky, popelnice nebo spadlou střešní krytinu. Bouřka poničila nejen auta, ale třeba i okno jedné základní školy v centru města," uvedla v tiskové zprávě mluvčí strážníků Markéta Skřivánková. Doplnila, že dřeviny ve třech případech poničily auta, která stála pod nimi.

Olomoucký kraj

Především popadané stromy či utržené části střech odstraňovali a zajišťovali hasiči v souvislosti s nočními bouřkami v Olomouckém kraji. Zasáhly především Přerovsko, a to Hranice a okolí. Hasiči v souvislosti s počasím evidují do dnešního rána zhruba sto výjezdů. Na mnoha místech následky bouře stále odstraňují, sdělila dnes ráno ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Bouřka se Přerovskem prohnala v úterý v pozdních večerních a nočních hodinách. "I nyní pokračujeme v likvidaci následků, především v oblasti Hranicka, řešíme stromy na komunikacích i na objektech. Kvůli spadaným stromům je uzavřená komunikace mezi Lhotou a Paršovicemi na Hranicku, kde stromy spadly i na automobil. Budeme nyní řešit jejich odstranění s dotčenými orgány," doplnila mluvčí hasičů.

Ke strženým střešním krytinám lidé hasiče volali například v Soběchlebech či v Želatovicích, kde vítr odnesl v podstatě půlku střechy bytového domu. Popadané stromy zatarasily například cestu mezi Pavlovicemi a Šišmou.

Pardubický kraj

Silná bouře v noci na dnešek v Pardubickém kraji polámala desítky stromů. Jeden vyvrácený strom spadl v Moravské Třeové na Svitavsku i na jedoucí auto, v kterém cestoval manželský pár, uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

"Žena byla těhotná a utrpěla lehké zranění. Do péče si nastávající maminku ihned převzala zdravotnická záchranná služba, která ji odvezla do nemocnice," řekla Horáková.

Hasiči vyjeli kvůli bouřce ke 48 případům. Například strom spadl na dům ve Svitavách a poškodil střechu. Největší škody bouřka napáchala na Svitavsku, zejména v okolí Poličky, Svitav a Moravské Třebové.

Události hasiči evidují také v regionu Hlinska a Ústí nad Orlicí. "Jednalo se o vyvrácené nebo zlomené stromy a spadlé dráty elektrického vedení," dodala Horáková.

Středočeský kraj

Hasiči ve středních Čechách měli kvůli větrnému počasí dvojnásobný počet výjezdů. Za úterý evidují 90 výjezdů, z toho ve 25 případech odstraňovali popadané stromy, řekl dnes ČTK mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda.

Podle mluvčího foukal silný vítr, bouřka ale region nezasáhla. "Zaznamenali jsme větší počet vyvrácených a popadaných stromů, ale bouřka se nám vyhnula," uvedl Svoboda. Nebylo proto nikde nutné například čerpat vodu ze zatopených sklepů.

Kraj Vysočina

Na Vysočině je kvůli poškozenému trakčnímu vedení po úterní bouřce stále omezený provoz vlaků mezi Křižanovem a Ostrovem nad Oslavou na trati z Brna do Žďáru nad Sázavou. Opravy měly podle původního předpokladu skončit dnes do poledne, nyní Správa železnic termín prodloužila do 18:00. Informace na webu Českých drah potvrdila ČTK mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Vlaky mohou v tomto úseku projíždět jen po jedné koleji. Rychlíky podle drah nabírají i půlhodinové zpoždění, některé osobní vlaky jsou nahrazované autobusy.

Asi 150 metrů trakčního vedení na železnici mezi Křižanovem a Ostrovem nad Oslavou poškodilo několik vyvrácených stromů v úterý po 19:00. Provoz po jedné koleji, která je sjízdná nezávislou trakcí, se podařilo obnovit dnes v 05:40. "Nyní se pracuje na opravě trakčního vedení. Ta by měla trvat zhruba do 18:00. Poté by měl být provoz plně obnoven," uvedla Friebová dvě hodiny po poledni.

Hasiči na Vysočině měli kvůli ústerním bouřkám přes 150 technických zásahů. Nejčastěji odstraňovali stromy ze silnic. Jak uvedli na webu, v Moravci na Žďársku a v Polné spadl strom na střechu domu.

Poruchy byly i na elektrickém vedení v kraji. Na Třebíčsku bylo ještě dnes ráno bez elektřiny asi 800 domácností a na Pelhřimovsku 500. Před polednem čekalo na obnovení dodávek už jen 150 domácností. ČTK to sdělila mluvčí společnosti E.ON Martina Slavíková.

Zlínský kraj

Hasiči ve Zlínském kraji v noci na dnešek likvidovali následky bouřky. Dosud vyjížděli asi k 250 událostem, řekla dnes dopoledne ČTK mluvčí hasičů Lucie Javoříková. Zajišťovali například poškozené střechy na domech. Poté, co vítr utichl, likvidovali zejména nalomené stromy, které hrozily pádem, či ulámané větve na silnicích nebo na elektrickém vedení. Tisíce domácností zůstaly bez proudu, energetikům se přes noc a dnes dopoledne podařilo řadu závad odstranit. Před polednem bylo stále bez proudu asi 9000 domácností, řekla ČTK mluvčí společnosti E.ON Martina Slavíková.

V úterý večer se bez elektřiny ocitlo 27.000 domácností, přičemž jen na Uherskohradišťsku jich bylo 20.000. Na Kroměřížsku bylo asi 6000 poruch, další byly na Zlínsku. Dnes ráno bylo v kraji bez proudu asi 15.000 domácností, z toho na Uherskohradišťsku kolem 10.000, na Kroměřížsku 3500. Před polednem bylo bez proudu v kraji 9000 domácností. "Řešíme zde 15 poruch na vedení vysokého napětí. Jen na Uherskohradišťsku je postiženo na 20 obcí. Postupně odstraňujeme poruchy i na Kroměřížsku a ve zbytku kraje," vedla Slavíková.

Do půlnoci vyjeli profesionální a dobrovolní hasiči k více než 150 událostem, do rána jich bylo dalších 90. "Bylo to ve všech oblastech kraje, nejméně asi na Vsetínsku. Dnes jsme přijímali další oznámení, jak například lidé jeli do práce a zjistili nějakou situaci. Dá se předpokládat, že likvidování následků bouřky se budeme věnovat celý den," uvedla před polednem Javoříková, která neměla informace o žádném zranění, které by bouře způsobila.

V úterý večer vyjížděli hasiči nejdříve zejména na Uherskohradišťsko, například v Hluku a Ostrožské Nové Vsi silný vítr poškodil střechu rodinného a bytového domu. V Hluku také od blesku hořelo pole. "Také byli hasiči vysláni do Hradčovic, kde hořel transformátor," uvedla mluvčí. Na Kroměřížsku hasiči například v Hulíně zajišťovali poškozené krytiny střech, které by mohly spadnout na veřejné prostranství. "V obci Bílany zasahovali hasiči u popadaných stromů, zajišťovali utrženou střechu domu a hasili požár transformátoru po úderu blesku," uvedla mluvčí. Poškozené střechy zajišťovali hasiči i na Zlínsku, ve Zlíně se například převrátil zahradní domek.