Utah začal sérii NBA s Clippers vítězně i díky Mitchellovým 45 bodům

Salt Lake City - Basketbalisté Utahu začali vítězně čtvrtfinálovou sérii NBA s Los Angeles Clippers, strůjcem triumfu 112:109 byl Donovan Mitchell s 45 body. Nejvýše nasazený tým Západní konference sice prohrával až o 13 bodů, ale ve druhém poločase vývoj otočil. Philadelphia srovnala sérii s Atlantou na 1:1, čtyřiceti body a 13 doskoky k výhře 118:102 přispěl Joel Embiid.

Utah v poločase ztrácel po trojce Nicolase Batuma v poslední sekundě 13 bodů. Mitchell však za druhou část duelu dal 32 bodů, celkem 45 včetně šesti trojek a vyrovnal klubový rekord Karla Malonea. Ten na čtyři zápasy v play off s nejméně 40 body potřeboval 193 pokusů, současná hvězda Jazz Mitchell to stihl již za 27 duelů.

Clippers nastoupili dva dny po vyřazení Dallasu v sedmizápasové bitvě a ve třetí čtvrtině odpadli. Dali jen 19 bodů. Mitchellovi pomohli při absenci Mikea Conleyho Jordan Clarkson s 18 body, jenž rovněž proměnil šest trojek, a chorvatský střelec Bojan Bogdanovič s 18 body. Za hosty nastřílel 23 bodů Kawhi Leonard, 20 přidal Paul George. V závěru se hosté přiblížili na tři body, závěrečný pokus Marcuse Morrise, jímž mohl vyrovnat, zblokoval vteřinu před koncem Rudy Gobert.

Embiid se v úterý stal prvním hráčem Philadelphie od roku 1970, který si v utkání play off připsal nejméně 40 bodů a 10 doskoků. Naposledy se to podařilo Billymu Cunninghamovi. Sixers rozhodli na přelomu třetí a čtvrté části, kdy předvedli šňůru 14 bodů a měli jedenáctibodový náskok. Sérii zahájila trojka Shakea Miltona. "Nikdy nevíte, kdo vystoupí z řady a zazáří. Taky o tom je play off," chválil Miltona Tobias Harris, autor 22 bodů.

Výsledky 2. kola play off NBA

Východní konference - 2. zápas:

Philadelphia - Atlanta 118:102, stav série 1:1.

Západní konference - 1. zápas:

Utah - LA Clippers 112:109.