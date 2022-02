Utah v NBA ukončil vítěznou sérii Golden State

New York - Basketbalisté Golden State zažili v NBA po devíti zápasech porážku, v šlágru mezi druhým a čtvrtým týmem Západní konference jim ji připravil Utah. Domácí Jazz zvítězili jednoznačně 111:85 a vyhráli počtvrté za sebou. Dokonce sedmou výhru v řadě si připsalo Toronto, které zdolalo Oklahomu City 117:98. Trápí se nadále Los Angeles Lakers, kteří nezvládli koncovku v Portlandu a prohráli 105:107. Prohrálo také San Antonio s Clevelandem (92:105), Spurs ještě neměli po středeční výměně k dispozici Tomáše Satoranského.

Warriors si vybrali slabší zápas. Proti Utahu sice dobře začali a rychle získali dvouciferný náskok, ale zase o něj rychle přišli a od druhé čtvrtiny už byli na koni Jazz, kteří v druhém poločase na palubovce dominovali. Hosté s 85 nastřílenými body předvedli druhý nejhorší ofenzivní výkon sezony. Nejlepším střelcem týmu byl Jordan Poole s 18 body, Stephen Curry přidal 16. Utah táhl s 23 body Bojan Bogdanovič.

V útoku se naopak dařilo Torontu, jehož hráči základní pětky dali každý minimálně 15 bodů. Nejvíce vidět byl Pascal Siakam, který zapsal 27 bodů a 16 doskoků. Oklahoma, za kterou nenastoupil český reprezentant Vít Krejčí, prohrávala až o 21 bodů.

Mnohem dramatičtější zápas se hrál v Portlandu, kde se domácí s Lakers často střídali ve vedení a ani jeden tým neutekl na dvouciferný rozdíl. Lakers v polovině zápasu vedli o devět bodů, ale v poslední čtvrtině měli navrch domácí, kteří lépe zvládli koncovku. Lakers se v posledních pěti minutách zmohli jen na sedm bodů, které všechny dal LeBron James, s 30 body nejlepší střelec zápasu.

Portland se opíral o Anferneeho Simmonse, který dal 29 bodů včetně klíčové trojky dvě minuty před koncem na 105:100. Lakers pak snížili až 28 sekund před koncem, a když následně dovolili soupeři útočný doskok a museli Simmonse poslat na trestné hody, Portland už si výhru nenechal vzít. Nic na tom nezměnila ani Jamesova trojka v poslední sekundě.

Portland před zápasem vyměnil Satoranského do San Antonia, poté co jej ppouhý den před tím získal z New Orleans. Český reprezentant zatím jen na dálku sledoval, jak jeho noví spoluhráči prohráli s Clevelandem. "Kavalírům" se do sestavy vrátil po zranění Darius Garland a hned byl s 27 body nejlepším střelcem zápasu.

Výsledky:

Charlotte - Chicago 109:121, Cleveland - San Antonio 105:92, Oklahoma City - Toronto 98:117, Portland - LA Lakers 107:105, Sacramento - Minnesota 132:119, Utah - Golden State 111:85.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 54 32 22 59,3 2. Toronto 53 30 23 56,6 3. Boston 56 31 25 55,4 4. Brooklyn 54 29 25 53,7 5. New York 55 24 31 43,6

Centrální divize:

1. Milwaukee 56 35 21 62,5 2. Chicago 55 34 21 61,8 3. Cleveland 55 34 21 61,8 4. Indiana 56 19 37 33,9 5. Detroit 54 12 42 22,2

Jihovýchodní divize:

1. Miami 55 35 20 63,6 2. Charlotte 56 28 28 50,0 3. Atlanta 54 26 28 48,1 4. Washington 53 24 29 45,3 5. Orlando 56 13 43 23,2

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 56 38 18 67,9 2. Dallas 55 32 23 58,2 3. New Orleans 54 22 32 40,7 4. San Antonio 55 20 35 36,4 5. Houston 54 15 39 27,8

Severozápadní divize:

1. Utah 55 34 21 61,8 2. Denver 54 30 24 55,6 3. Minnesota 55 29 26 52,7 4. Portland 56 22 34 39,3 5. Oklahoma City 54 17 37 31,5

Pacifická divize:

1. Phoenix 54 44 10 81,5 2. Golden State 55 41 14 74,5 3. LA Clippers 56 27 29 48,2 4. LA Lakers 56 26 30 46,4 5. Sacramento 57 21 36 36,8