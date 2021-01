Utah se díky desáté výhře za sebou dostal do čela NBA

New York - Basketbalisté Utahu zvítězili 116:104 nad Dallasem a připsali si desátou výhru za sebou. Jazz jsou tak už nejlepším celkem celé NBA, neboť v čele Západní konference vystřídali obhájce titulu Los Angeles Lakers. Ti těsně prohráli 106:107 ve Philadelphii, která vládne Východní konferenci. O výhře Sixers rozhodl střelou tři sekundy před koncem Tobbias Harris.

Lakers přitom ještě pět minut před koncem prohrávali o 14 bodů, ale úsekem vyhraným 20:5, o který se zasloužil především Dennis Schröder, se dostali jedenáct sekundy před koncem do vedení košem Anthonyho Davise. Pak si ale vzal míč Harris, po krátkém nájezdu přes dobře bránícího Alexe Carusa vyskočil a střelou ze střední vzdálenosti zápas rozhodl ve prospěch Philadelphie.

"Někdo si myslí, že na to nemáme. My teď hráli se šampiony, tak jsme se chtěli přesvědčit, jak na tom jsme. A asi ne špatně," řekl Harris, který v zápase dal 24 bodů. Joel Embiid přidal 28 bodů a Ben Simmons triple double za 17 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí. Za Lakers měl nejvíce 34 bodů hvězdný LeBron James, Davis dal 23 bodů.

Ve šlágru ligy zaujal také tvrdý faul Jamese na Embiida, kterého při snaze o smeč odstrčil oběma ruka od koše. Robustní pivot spadl na záda, se kterými má dlouhodobě problémy, a Jamesovi byl odpískán úmyslný faul první kategorie.

"Garantuji vám, že kdybych to udělal já, tak mě vyloučí. Byla to nebezpečná hra. Měli ho rovnou vyloučit," prohlásil Embiid.

Zaváhání Lakers využil Utah, který je ve skvělé formě. Sérii výher prodloužil i přesto, že postrádal hvězdu Donovana Mitchella. Ten musel zápas vynechat kvůli pravidlu chránícímu hráče, u nichž hrozí otřes mozku po předchozí ráně do hlavy. Mitchella však v základní sestavě skvěle nahradil Joe Ingles, který si sedmi trojkami vyrovnal osobní rekord. Navíc náhradník Jordan Clarkson přidal své sezonní maximum 31 bodů a skvěle zahrál i francouzský pivot Rudy Gobert, který posbíral 29 bodů a 20 doskoků.

"Snad poprvé za dobu, co jsem v klubu, vidím od všech v šatně maximální soustředění. Mám opravdu pocit, že máme společnou misi a že hrajeme o něco velkého," prohlásil Gobert, který je v Utahu osmou sezonu. "Je opravdu zábava tu hrát. Hrajeme jeden za druhého. Nikdo nedává najevo své ego. A to není tak běžné, jak by se mohlo zdát," přidal Ingles.

Milwaukee táhl k výhře 115:108 nad Torontem Janis Adetokunbo. Nejužitečnější hráč posledních dvou sezon nasbíral 24 bodů, 18 doskoků a devět asistencí. Na triple double naopak dosáhl Litevec Damontas Sabonis, který 22 body, 11 doskoky a 10 asistencemi dovedl Indianu k výhře 116:106 nad Charlotte.

Z výhry se raduje také hvězdné trio v Brooklynu, ovšem Atlantu udolali Nets 132:128 až v prodloužení. Kevin Durant k tomu přispěl 32 body, James Harden 31 body a 15 asistencemi a Kyrie Irving 26 body.

Nadále se trápí Washington, který prohrál 106:124 s New Orleans a s pouhými třemi výhrami je poslední v soutěži. Nepomohl mu ani další skvělý výkon Bradleyho Beala, který si 47 body upevnil roli nejlepšího střelce soutěže. V oslabené sestavě bez několika opor ale postrádal větší podporu spoluhráčů.

Výsledky NBA:

Atlanta - Brooklyn 128:132 po prodl., Charlotte - Indiana 106:116, Cleveland - Detroit 122:107, Golden State - Minnesota 123:111, Miami - Denver 82:109, New Orleans - Washington 124:106, Orlando - Sacramento 107:121, Philadelphia - LA Lakers 107:106, Phoenix - Oklahoma City 97:102, San Antonio - Boston 110:106, Toronto - Milwaukee 108:115, Utah - Dallas 116:104,

Memphis - Chicago odloženo.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 19 13 6 68,4 2. Brooklyn 20 12 8 60,0 3. Boston 17 10 7 58,8 4. New York 19 8 11 42,1 5. Toronto 18 7 11 38,9

Centrální divize:

1. Milwaukee 17 11 6 64,7 2. Indiana 18 11 7 61,1 3. Cleveland 18 9 9 50,0 4. Chicago 17 7 10 41,2 5. Detroit 18 4 14 22,2

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 18 9 9 50,0 2. Orlando 19 8 11 42,1 3. Charlotte 18 7 11 38,9 4. Miami 17 6 11 35,3 5. Washington 14 3 11 21,4

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 18 10 8 55,6 2. Memphis 13 7 6 53,8 3. Dallas 18 8 10 44,4 4. Houston 16 7 9 43,8 5. New Orleans 16 6 10 37,5

Severozápadní divize:

1. Utah 18 14 4 77,8 2. Denver 18 11 7 61,1 3. Portland 16 9 7 56,3 4. Oklahoma City 17 8 9 47,1 5. Minnesota 17 4 13 23,5

Pacifická divize:

1. LA Lakers 19 14 5 73,7 2. LA Clippers 18 13 5 72,2 3. Golden State 18 10 8 55,6 4. Phoenix 16 8 8 50,0 5. Sacramento 17 7 10 41,2