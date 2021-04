Ústředním tématem letošní Noci vědců bude čas

Ostrava - Ústředním tématem letošní české Noci vědců bude čas. Po loňské on-line formě se i letos organizátoři připravují na tuto virtuální alternativu. K akci se letos nově připojí například Vysoká škola Ekonomická v Praze a Vysoká škola polytechnická Jihlava. Novinářům to sdělila Petra Halíková, mluvčí VŠB - Technické univerzity Ostrava, která je spolu s Ostravskou univerzitou národním koordinátorem Noci vědců. Popularizační akce se v celé Evropě uskuteční 24. září.

Specialitou českých pořadatelů Noci vědců je každoročně jiné ústřední téma, letos zvolili čas. "Čas není jenom fyzikální veličinou, naopak vybízí k velké představivosti. Můžeme se bavit o čase ve spojitosti s životní změnou, s vývojem technologií nebo s lékařstvím. O poločase rozpadu ve smyslu úvahy nad společností nebo likvidací odpadů," uvedla koordinátorka za Ostravskou univerzitu Petra Čubíková.

Organizátoři předpokládají, že část programu bude na jednotlivých institucích alespoň zčásti on-line. "Chceme být připraveni na všechny možnosti, protože v dnešní turbulentní době se nedá předvídat, co bude v září. Samozřejmě do budoucna preferujeme fyzické konání této popularizační akce. Pro letošek budeme doufat, že alespoň z části to pro omezené publikum přece jen půjde," uvedla Halíková.

Do Noci vědců se zapojuje přes 20 univerzit a také přes 40 vědeckých institucí, science center hvězdáren a dalších. Noc vědců vznikla z podnětu Evropské komise v roce 2005. "Jejím posláním je ukázat lidem, že věda není nudná, ale naopak je studnicí zajímavostí a fascinujících úkazů. Jeden den v roce jsou na stovkách míst v Evropě ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny univerzity, vědecká a výzkumná pracoviště, science centra, a další pracoviště, ve kterých se zdarma konají komentované prohlídky, populárně vzdělávací přednášky, workshopy, experimenty, vědecké show, hudební vystoupení a podobně," řekla Halíková. Dodala, že cílem Noci vědců je bořit mýty o vědcích a vědkyních jako lidech zavřených v laboratořích.